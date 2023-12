SB Brasil e Coronel são campeões/ 2023 do Casota

Duas decisões, valendo pelos Campeonatos de Futebol promovidos pelo Departamento de Esportes do Casota, levaram um excelente público ao estádio do clube militar. Os jogos foram disputados no último domingo, 03.

A primeira decisão foi pela categoria do Super Master, onde o time do SB Brasil conquistou o título vencendo nas cobranças de penalidades o Ouro Negro, por 6 a 5, depois do empate sem gols no tempo normal. Luiz Braga, com ótima arbitragem, foi o árbitro central, tendo como assistentes os juízes Janison Gurjão e João Pedro.

A segunda decisão pela categoria dos Quarentões (Masters) deu o título ao time do Coronel, após ganhar fácil dos Os Cobras, por 3 a 0, com tentos de Alex (2) e Marcelo. Janison Gurjão, com excelente trabalho, foi o árbitro da partida, com assistências de Luiz Carlos Braga e João Pedro. O diretor Teles Luiz trabalhou como Delegado da Coordenação Geral do Campeonato, com bom desempenho nos dois jogos, com respaldo do presidente Edinilton Campos e dos diretores: Luiz Claudio e Paiva Sargento.

PREMIAÇÕES

Após o encerramento dos jogos ocorreram as premiações aos campeões das categorias Super Masters e Quarentões ao comando do presidente Edinilton Sampaio, que convidou para a composição da mesa dos trabalhos o Coronel Ogata (I Comar); Suboficial da Aeronáutica e presidente do Cassazum, Heloísa Helena; Suboficial da Aeronáutica, Messias Oliveira; e o vice-presidente do Cassazum e desportista Joca. Todos os integrantes da mesa entregaram as premiações aos campeões. Houve também, além dos troféus e medalhas, premiações em dinheiro que deixaram todos times campeões satisfeitos e comemoraram as conquistas até às primeiras horas de ontem. Os dirigentes dos clubes parabenizaram o presidente Edinilton Sampaio pela beleza da organização dos campeonatos.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar