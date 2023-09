SBT avalia processar Sheherazade após fala sobre censura, diz site

Após dizer que teria sido censurada pelo SBT enquanto atuava na emissora, a jornalista Rachel Sheherazade pode ser alvo de um ação judicial por parte do canal de Silvio Santos. A informação foi divulgada pelo site Notícias da TV neste domingo (24). A acusação contra o SBT foi feita pela comunicadora na última quinta-feira (21), durante o reality show A Fazenda 15, da Record TV.

Sheherazade deu a declaração em uma conversa com o ex-nadador Henrique Martins. Segundo a jornalista, ela tomou um posicionamento pró-Palestina em uma edição de um jornal da emissora. Sem citar nomes, a apresentadora explicou que a advertência ocorreu por causa da religião de Silvio Santos, que é judeu.

– Naquele momento, era um momento em que os palestinos estavam sendo as vítimas do conflito. Fui chamada à punição, porque o dono da emissora era judeu, e eu não poderia dar aquela opinião. Mas eu dei. Eu me colocava o tempo todo na berlinda. Pra você ser sincero, você tem que ser corajoso. Quem é corajoso demais é o primeiro a perder o pescoço – declarou.

De acordo com o site Notícias da TV, fontes do SBT revelaram que a emissora avalia a possibilidade de processar Rachel para que a jornalista prove que a situação aconteceu. Descoberta por Silvio em 2011, quando apresentava um telejornal na TV Tambaú, afiliada do SBT na Paraíba, ela atuou na matriz do canal de Silvio Santos até 2020. Ao sair, ela processou a emissora.

Sheherazade ingressou com uma ação trabalhista em que pedia um valor milionário e reclamava ter sido vítima de misoginia no Troféu Imprensa de 2017. O processo rendeu uma indenização de R$ 500 mil para a jornalista. Por causa do imbróglio, porém, Rachel não pode mencionar o nome de Silvio e do SBT, assim como ele e a emissora não devem citá-la.

