SBT dá inicio às transmissões da Champions League nesta terça

A Champions League é o principal campeonato de futebol entre clubes do mundo e o SBT irá transmitir com exclusividade na TV aberta. Os espectadores terão a chance de acompanhar alguns dos maiores times do planeta, como Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Manchester United. E se tem clube gigante envolvido, é claro que os principais jogadores também estarão em campo. Mbappé, Cristiano Ronaldo, Neymar, Pogba, entre outras craques, estarão ao vivo no campo do SBT.

Nesta terça-feira (17), a emissora dá inicio a transmissão da competição, disputada pelas equipes com a melhor classificação nos torneios nacionais. O primeiro jogo será em Mônaco e terá a narração de Luiz Alano, comentários de Mauro Cézar e análise de arbitragem de Nadine Basttos.

Mônaco e Shakhtar Donetsk fazem o jogo de ida da fase classificatória da Champions League 2021/2022. A partida acontece no estádio Lois II, em Mônaco, e tem o jogo de volta mercado pro dia 25 de agosto na Ucrânia. Quem passar por esta, ganha o direito de participar da fase de grupos da principal competição europeia. Niko Kovač, técnico do AS Monaco, acredita que o Shakhtar chega como favorito pra disputa.

– Eles venceram o Real Madrid duas vezes na última temporada e estão acostumados a disputar grandes partidas na Champions League – disse para o site do próprio clube.

O clube Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, se destaca pela grande quantidade de brasileiros, total de 10, em seu elenco. Os laterais Dodô e Ismaily, os zagueiros Vitão e Marlon Santos, os meias Marcos Antônio, Alan Patrick e Pedrinho e os atacantes Tetê e Dentinho. Marlos, naturalizado ucraniano, também faz parte da equipe.

A primeira disputa da Champions League no SBT irá ao ar nesta terça-feira (17), às 16h.

Fonte: Pleno News