SBT denuncia piratas

A direção nacional do Sistema Brasileiro de Televisão – SBT entrou com uma ação na Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel pedindo a cassação de emissoras de televisão piratas que estão transmitindo o sinal da rede de Silvio Santos sem autorização. Há vários casos desse tipo em todo o Brasil. No Pará, segundo a fonte que conversou com a PRIMEIRA COLUNA, há diversas estações piratas, mas duas delas, que funcionam nas cidades de Cametá e Tomé-Açu, chegam a fazer telejornais locais e faturam verbas oficiais que nunca chegaram aos cofres da rede nacional. A direção do SBT espera que esses canais sejam imediatamente retirados do ar. Afirma que essas estações, piratas ou não, estão desautorizadas a transmitir o sinal da rede nacional, porque não são emissoras afiliadas à rede de Silvio Santos.