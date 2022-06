SBT é acusado de abafar casos de pedofilia nos estúdios. Emissora nega.

A atriz Duda Wendling, que integrou o elendo da novela “Cúmplices de um Resgate” (2015), levada ao ar pelo Sistema Brasileiro de Televisão – SBT, do Grupo Silvio Santos, acusa a empresa de abafar supostos casos de pedofilia envolvendo funcionários nos bastidores da trama. Duda relatou no podcast BarbaCast, no Youtube, que o preparador de atores Beto Silveira, que morreu há pouco mais de um mês, e mais um produtor, teriam sido presos após denúncias de pais de mães dos artistas mirins.

Segundo a atriz, “dentro do SBT, na época que eu trabalhava lá, tinham dois pedófilos. Um era o nosso preparador de elenco, pra vocês terem noção de como era o lugar. Ele morreu há um mês, estava passando por uma doença. Não lembro se era câncer, então não tenho 100% de certeza para falar. Ele já estava em prisão domiciliar e morreu tem um mês. Então já é ‘suave’ de falar”, disse ela.

Duda conta que um dos momentos em que o preparador de elenco teria cometido os abusos ocorreu durante “exercício [da preparação de elenco] que eu mencionei que tinha que ficar de olhos fechados, era o momento em que tinha mais relatos de que ele mexia com as crianças”.

Acrescenta que o preparador de elenco “tinha uma academia de atores chamada Beto Silveira. Hoje não tem mais esse nome porque não vai manter um nome de um pedófilo. Várias pessoas começaram a denunciar e ele foi preso”, explicou Duda, relembrando o momento em que Silveira foi afastado da emissora após as denúncias de pedofilia.

Conforme disse a atriz, ela ficou sabendo das acusações de pedofilia após afastamento do profissional. “Na segunda-feira, ela [uma funcionária da emissora] fez uma reunião com todo mundo e falou que o Beto não estaria mais conosco e que ele não seria mais o nosso preparador de elenco. E aí todo mundo chorou, menos eu. Minha mãe até perguntou se estava tudo bem e eu disse que estava. Dois dias depois uma amiga da minha mãe mandou o processo [pelo crime de pedofilia] para ela. [Minha mãe] chegou para conversar comigo e perguntou se ele já tinha tentado alguma coisa e por isso eu não chorei [com a saída dele]. E eu falei que não, porque de fato ele nunca tinha tentado nada”.

Apesar de nunca ter sido assediada, Duda afirma que um produtor da emissora ‘roubou um selinho dela’, na época em que ela fazia parte do elenco da novela.

Ainda durante a entrevista, a atriz afirmou que sua mãe entrou em contato com a psicóloga da emissora. “A minha mãe foi até a psicóloga [do SBT] perguntar se era verdade [os casos de pedofilia] e ela disse que não, e que se minha mãe ficasse espalhando e apavorando outros pais, eu iria ser mandada embora da novela. Obviamente, calei minha boca”, disparou ela.

O OUTRO LADO

Em nota enviada à imprensa, a assessoria da emissora afirmou que as acusações são “totalmente infundadas” e que tomará medidas cabíveis contra a atriz Duda Wendling.

“O SBT tomou conhecimento hoje da entrevista da atriz mirim Duda Wendling e de sua mãe a um podcast, e vem esclarecer que as situações retratadas que, supostamente envolvem a emissora, são totalmente infundadas. A emissora condena com severidade qualquer tipo de assédio e comportamento abusivo e mantém canais de denúncias voltados para seus colaboradores, e tomará as medidas cabíveis”.

Imagem: Ipira Notícias/Reprodução