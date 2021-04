SBT fecha acordo e poderá transmitir Copa América

O SBT fechou acordo com a Conmebol e a Dentsu para transmitir a Copa América 2021, entre junho e julho, com exclusividade na TV aberta.

Segundo o site Marketing Esportivo, uma reunião virtual realizada na segunda-feira (12) oficializou os principais detalhes do negócio.

Com o acordo, o SBT tem o direito de exibir um pacote de jogos da Copa América, com os jogos do Brasil e finais, mesmo se a Seleção Brasileira não estiver na decisão da competição. A emissora também poderá exibir outros torneios de futebol e futsal organizados pela Conmebol e que são comercializados pela empresa.

O contrato permitirá que a emissora de Silvio Santos revenda, se quiser, os direitos de transmissão para a TV fechada e outras plataformas.

A proposta do SBT girou em torno de 8 milhões de dólares (R$ 45 milhões) para TV aberta, streaming e assinatura.

Fonte: Pleno News

Foto: Lucas Figueiredo/ CBF

Por: Ana Luiza Menezes