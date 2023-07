SBT recebe filho de Gugu e não cita polêmica sobre herança

O Programa Silvio Santos recebeu, neste domingo (23), o filho do cantor Gugu Liberato, João Augusto Liberato, de 21 anos. Na ocasião, a apresentadora Patricia Abravanel deu ao jovem um troféu em homenagem a Gugu e deixou as polêmicas envolvendo a disputa da herança fora da conversa.

– O Programa Silvio Santos comemorou recentemente 60 anos e teu pai faz parte de tudo isso. Imagino que teu pai tinha gratidão pelo meu pai, o Silvio, e nós aqui e o meu pai temos muita gratidão por tudo que o seu pai fez e representa para a história da televisão brasileira. Gugu foi um grande colega do meu pai, ele fez a diferença aqui – declarou Patricia ao entregar a honraria a João Liberato.

De acordo com ela, a emoção tomou conta dos bastidores com a chegada do filho de Gugu. Profissionais que trabalharam com o apresentador, como o produtor musical Liminha, foram às lágrimas.

No palco, João Augusto reafirmou seu sonho de seguir os passos do pai e trabalhar com TV. Ele conta que está cursando Comunicação e Administração e deve finalizar as graduações em maio do ano que vem.

– Eu venho no SBT desde que eu era pequenininho, depois mudei para os Estados Unidos e fiquei alguns anos fora, mas voltar para cá, conhecer essa televisão agora adulto é muito nostálgico. Estou muito feliz de estar aqui mesmo – celebrou.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / YouTube