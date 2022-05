SBT se pronuncia sobre novo afastamento de Silvio Santos

Na terça-feira (17), Silvio Santos teria cancelado seus compromissos no SBT por causa de uma gripe. Segundo o site TV Pop, Silvio teria barrado as gravações de seu programa na emissora para passar mais alguns dias em casa.

O dono do SBT teria informado, na segunda (16), que não compareceria às gravações desta terça. De acordo com a reportagem, a diretoria chegou a apontar Patrícia Abravanel para assumir o programa, mas Silvio Santos teria vetado a sugestão. As informações são do Metrópoles.

Ainda não há data para que Silvio volte ao estúdio.

O SBT confirmou que Silvio decidiu se afastar, mas negou problemas de saúde.

– Silvio Santos está bem e avisou por volta das 19h de segunda-feira que não iria trabalhar nesta terça por conta do frio em São Paulo. Ele não está resfriado. Até o momento, as gravações agendadas para quinta estão mantidas e estamos apenas aguardando a confirmação de que ele virá aos estúdios – disse a emissora, em nota.

Fonte: Pleno News