SBT supera Globo com Flamengo x Corinthians, pela Libertadores

A vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Corinthians, nesta terça-feira (9), pela partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores, no Maracanã, Rio de Janeiro, colocou o SBT em vantagem na disputa por audiência com a Globo.

A emissora de Silvio Santos ocupou a liderança do ranking na Grande São Paulo, região mais valorizada pelo mercado publicitário, por mais de 30 minutos, entre 22h54 e 23h26, quando a Globo substituiu a novela Pantanal pela série Filhas de Eva. Às 22h59, o SBT registrava sete pontos de vantagem sobre a rival (25 a 18). No entanto, registrou 21,5 pontos de médias, alcançando 25 de pico aos 28 minutos do primeiro tempo. A Globo registrou 25,7 de média.

No Rio de Janeiro, território flamenguista, que se classificou às semifinais, ambas emissoras registraram um empate com 24,2 pontos de média para cada. O SBT chegou a registrar 29 pontos de pico no estado fluminense durante a partida.

Se o Corinthians não tivesse sofrido um gol do Flamengo no início do segundo tempo, o que praticamente sacramentou sua eliminação no torneio continental, o SBT possivelmente se aproximaria dos 30 pontos de audiência em São Paulo, o que aconteceu no Rio.

A vitória acachapante de Silvio Santos, porém ocorreu no Distrito Federal, território onde a presença da torcida do Flamengo é muito forte. O SBT liderou com 24,4 pontos contra 20,1 da Globo. A emissora paulista chegou a registrar 29 pontos de pico.

Fonte: Pleno News

Foto: Alexandre Vidal/CRF