Scooby-Doo: Animação aponta que Velma é lésbica

O lançamento da animação Trick or Treat Scooby-Doo! confirmou que Velma é lésbica. Um clipe inédito mostrou que a personagem se apaixona pela designer Coco Diablo. As informações são do Estadão.

Essa foi a primeira vez que uma produção da franquia falou abertamente sobre a sexualidade de Velma.

No Twitter, Tony Cervone, que foi o produtor supervisor da série animada de 2010, já tinha revelado, que a personagem era lésbica.

– A maioria dos nossos fãs pegou. Àqueles que não notaram, sugiro que olhem com mais atenção. Não há novidade aqui – escreveu ele, em 2020.

Nos EUA, a animação foi lançada na última terça-feira (4).

Velma ganhará ainda uma animação solo, produzida por Mindy Kaling.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/ Warner Bros. Entertainment