Se depender de pesquisa, prefeito Tom, de Alenquer, se reelege para mais um mandato

A depender da preferência do eleitorado alenquerense, o prefeito Heverton dos Santos Silva, de 35 anos, o Tom, que, em 2020, recebeu 9.842 votos e se elegeu com facilidade, continuará, em 2024, a conduzir o executivo do município de Alenquer, na região da Calha Norte, no oeste paraense. É o que aponta pesquisa feita pelo Instituto Doxa e divulgada ontem, quinta-feira, 10.

Esta foi a segunda fotografia eleitoral na cidade de Alenquer que, segundo o Censo 2022, tem 69.377 habitantes. O objetivo foi ouvir a opinião dos eleitores sobre o cenário político municipal. Foram entrevistados 400 eleitores no final de julho e início de agosto, tanto na zona urbana quanto na rural. Tom vai defender seu mandato, tentando a reeleição. Além das questões eleitorais, o Doxa também avaliou o desempenho do prefeito, do governador e do presidente da República.

O Doxa mostra a evolução das duas pesquisas (março e agosto). O resultado comparativo indica um aumento da avaliação positiva que passa de 29,7% para 40,9% (somatória de Bom e Excelente). Já a avaliação negativa cai de 26,2% para 22,1% (somatória de Péssimo e Ruim). Na avaliação regular também houve uma queda, passando de 41,6% para 36,9%.

APROVAÇÃO/DESAPROVAÇÃO

Quando se trata da Aprovação ou Desaprovação da maneira como o prefeito Tom vem administrando o município, os números comparativos entre as duas pesquisas mostram um aumento de 17,2% na Aprovação do governo de Tom, passando de 52,4% em março para 69,2% em agosto; enquanto a desaprovação cai de 38,9% para 30,4%.

GOVERNO HELDER E LULA

O Doxa também avaliou a aprovação ou desaprovação dos governos Helder e Lula. 89,0% dos eleitores de Alenquer aprovam o governo de Helder; enquanto 11,0% desaprovam. Já o governo de Lula está sendo aprovado por 71,0% dos eleitores alenquerenses. Já a desaprovação é de 29,0%.

NA QUESTÃO ESPONTÂNEA

Na questão espontânea, em que não se apresentam os nomes dos pré-candidatos, os números da pesquisa mostram, ainda, um quadro eleitoral muito aberto. Os votos flutuantes (somatória de brancos, nulos e indecisos), apesar de terem diminuído, ainda aparecem com índice alto. Na primeira pesquisa esses índices alcançavam a soma de 84,6%. Agora há uma queda de 11,6 pontos percentuais, ficando com 69,4% de votos flutuantes. Quanto aos nomes citados, há um aumento significativo em citação do nome do atual prefeito, Tom Silva. Ele sai de 6,3% na pesquisa de março e passa para 24,1% na atual pesquisa; depois aparecem com baixos índices, Josino Filho, Mauro Bastos, Dr. Farias, Dr. Osvaldo, João Piloto e Sarraf.

NA ESTIMULADA

Comparando as duas pesquisas, o atual prefeito, Tom Silva, que vai para reeleição, cresceu 7,4 pontos. Em março, Tom tinha 26,1% de intenção de voto; agora subiu para 33,5%. Mauro Bastos que se apresenta em segundo lugar, em março recebeu 8,4% dos votos; em agosto subiu para 10,8%. Dr. Osvaldo tinha na primeira pesquisa 8,9%; agora caiu para 7,8%; Josino Filho também sofreu uma pequena queda, saindo de 6,1% para 5,3%. Sarraf subiu de 3,3% para 9,8%. Lucelino passou de 2,5% na primeira pesquisa para 5,5%. Já Neto Macedo subiu de 2,0% para 3,8%. Os votos flutuantes ainda somam 22,5%. Na pesquisa de março, testamos os nomes de Dr. Farias e João Piloto. Nessa fotografia eleitoral as duas lideranças não foram “fotografadas” uma vez que estão inelegíveis. Por outro lado, nesta pesquisa testamos o nome do vereador de Santarém, Erlon Rocha, que obteve apenas 1,0%.

REJEIÇÃO

Quando se trata de rejeição, o atual prefeito aparece com uma rejeição de 8,3%. O segundo nome mais rejeitado é de Josino Filho e Mauro Bastos, ambos tem 4,8% de rejeição; Neto Macedo aparece com 4,3%. Lucelino vem com 3,5% de rejeição. Sarraf e Dr. Osvaldo tem 1% de rejeição, cada. Erlon Rocha tem 0,3% de rejeição.

ANÁLISE

Nesta segunda fotografia do cenário eleitoral na cidade de Alenquer, já podemos notar mudanças no desempenho dos possíveis competidores. Essa mudança é vista com mais evidência na performance do governo do atual prefeito, Tom Silva, e seu comportamento na questão eleitoral. O governo de Tom teve significativo aumento de avaliação positiva de março até agosto, isto teve como consequência direta sua intenção de voto que, também, subiu, mostrando que o eleitor de Alenquer está querendo a continuidade da forma como o município vem sendo administrado. Por outro lado, vale ressaltar que na pesquisa de março, testamos os nomes de dois ex-prefeitos, João Piloto e Dr. Farias, lideranças tradicionais do município. Identificamos que na pesquisa de março, eles somaram em torno de 20% de intenção de voto. Agora, percebe-se que grande parte desses votos tiveram migração para o atual prefeito; enquanto outra parte migrou para a indecisão. Nesse processo eleitoral, Tom, aos poucos, vai se consolidando e se firmando na cabeça do eleitor como a alternativa segura para não perder seu voto. Temos, ainda, 14 meses pela frente, antes das eleições de outubro de 2024.

Imagens: Divulgação