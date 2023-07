“Se fosse criminalizar pessoas por mensagens de WhatsApp, ia prender meio Brasil”

Nesta terça-feira (11), o senador Sérgio Moro (União-PR) disse que se a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) fosse criminalizar pessoas por causa de mensagens de WhatsApp, “ia prender meio Brasil”. As declarações dele foram dadas durante uma entrevista à TV Câmara.

Moro se manifestou durante a abertura da CPMI dos atos de 8 de janeiro e comentou a convocação do tenente-coronel Mauro Cid, que prestou depoimento nesta terça. O militar está preso desde o início de maio por suspeita de envolvimento em um alegado esquema de fraudes em cartões de vacinação.

Segundo Moro, o depoimento de Cid é importante dada a posição que ele ocupava como assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

– Olha, é um depoimento importante dada a posição que ele ocupava como assessor direto do presidente. Agora, a gente tem que colocar a bola no chão e ver os fatos. Vamos ver quais são os fatos que nós podemos a ele indagar. O que a gente tem visto até o momento são muitas mensagens de WhatsApp, mas nós temos que verificar as condutas específicas. Se fosse criminalizar as pessoas por mensagens de WhatsApp, ia prender meio Brasil aí, né. Mas vamos ver como vai ser o desdobramento – comentou.

Fonte: Pleno News/ Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado