Se o seu sonho é empreender em 2023 saiba as dicas para manter o seu negócio fluindo

O ano tá acabando, e muita gente já está com sua lista de promessas prontas para cumprir no ano que se a próxima. E para quem está com planos de empreender em 2023 é bom seguir alguns passos que garantam a duração do negócio.

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), uma em cada cinco empresas fecha as portas em menos de um ano de operação no Brasil.

Para você não fazer parte desse grupo que acaba infelizmente fechando as portas, é necessário traçar metas e ter determinação em busca da realização do sonho de empreender tem que ser muito grande. Especialista em Administração Estratégica e professor de gestão da Estácio, Claudimir Matos, comenta sobre as oportunidades de empreender.

“Empreender traz a oportunidade de gerar valor para a sociedade por meio de suas experiências, por meio de suas competências e expectativas formatadas em um modelo de negócio. Mas quem busca mais tempo no empreendedorismo está muito enganado, na verdade, empreender significa dedicar de si mais do que o normal, muito mais do que como um emprego normal, por assim dizer”, destacou.

O especialista também diz que vários conceitos podem ser encontrados para definir o que é empreender. O “empreender” pode-se conceituar como iniciar algo novo, enxergar possibilidades que outros não estão vendo, sair da zona de conforto e transformar suas ideias e sonhos em realidade.

Claudimir lembra que a capacitação permite ao empresário realizar uma série de estudos que vão auxiliar na prosperidade da empresa, como por exemplo, a confecção de um plano de negócio, que ajudará a visualizar a viabilidade do empreendimento mesmo antes que ele aconteça. Além da realização de um estudo de mercado para analisar o público-alvo do negócio, bem como o plano de marketing, que verificará a melhor maneira de se comunicar com o cliente.

“Vale destacar que além das hard skills (formação técnica), também devemos lembrar das chamadas soft skills (habilidades comportamentais) que farão total diferença na condução do negócio. Estamos falando de habilidades de liderança, comunicação, resiliência, inteligência emocional, trabalho em equipe, criatividade e flexibilidade, por exemplo. Um bom entendimento, e um bom desenvolvimento das soft skill com certeza farão a diferença na condução do que chamamos de empreendedorismo” afirmou o professor da Estácio.

“Além disso, empreender também é organizar, coordenar, ter iniciativa para novos negócios e desenvolver mudanças relacionadas a uma empresa, projeto ou outro empreendimento, tendo a geração de valor como premissa no processo”, disse, alertando ainda para a importância de buscar capacitação, para, desse modo, aumentar as possibilidades do negocio caminhar de forma profissional.

Veja as quatro dicas que o especialista Claudimir Matos recomenda para quem deseja tirar o sonho do papel em 2023:

1 – Entenda o potencial do mercado digital e como ele pode revolucionar o seu negócio

Muita gente ainda é cética com as possibilidades de expansão do negócio por meio de redes sociais. Ter um perfil nas redes não necessariamente significa trazer mais clientes. Colocar cardápio do restaurante no seu instagram por si só não traz mais venda, isso pode servir como uma parte da estratégia, mas não como a estratégia completa. Por isso, a primeira dica é entender como as redes sociais podem alavancar o seu negócio.

2 – Saia da zona de conforto do seu negócio

Tente atrelar mais serviços ao que você oferece. Exemplo: um barbeiro pode trabalhar como consultor na abertura de outras barbearias, pode ensinar em cursos livres novas técnicas do ramo, além de criar a sua própria marca de produtos de beleza. Quanto mais produtos e serviços estiverem relacionados à sua marca, melhor será a possibilidade de geração de renda com a sua marca.

3 – Invista forte no delivery

Essa é uma atuação que explodiu na pandemia e continuará em forte expansão ainda em 2023, muito devido às novas rotinas criadas nos últimos 2 anos. Muitos negócios atualmente, principalmente no ramo da alimentação, já atuam sem a necessidade de pontos físicos abertos ao público. Dark Kitchen é um conceito onde os funcionários de um restaurante preparam refeições exclusivamente para o serviço de delivery, não possuindo loja com mesas e cadeiras. O delivery continuará em alta em 2023.

4 – Pense no cliente

Pense se o que você está fazendo gera algum valor ou faz alguma diferença para quem você quer vender. Grandes marcas fecharam porque não prestaram atenção às mudanças dos hábitos dos seus clientes, influenciados pela modernidade e pela globalização. Entender as expectativas e tratar bem o seu cliente é fundamental para a sobrevivência de qualquer negócio. Se sua empresa não muda com o mundo ela fica para trás, por isso faça pesquisas frequentemente, se coloque no lugar do cliente, seja receptivo às críticas, interaja com o público e entenda a jornada do consumidor.

Fotos: Reprodução Adobe