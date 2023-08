Seac abre inscrições para a “Copa TerPaz das Periferias” a partir desta quinta (17)

A Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (SEAC) anunciou, nesta segunda-feira (14), o regulamento da Copa TerPaz das Periferias, uma competição de futebol que busca promover a integração entre as comunidades periféricas da grande Belém e contribuir para a construção de uma cultura de paz.

As inscrições para a etapa do “Distrito Administrativo do Guamá – DAGUA” serão realizadas presencialmente na Usina da Paz Terra Firme, localizada na Passagem Belo Horizonte, nº 56, a partir desta quinta-feira (17) e seguem até o dia 25, das 09h às 11h30 e das 14h às 17h. Entre os documentos necessários estão o preenchimento de ficha de inscrição, documentos de identificação oficial, comprovante de residência, título de eleitor e logo do time em alta resolução. Os interessados podem conferir os detalhes do regulamento aqui.

“Estamos entusiasmados em lançar a ‘Copa TerPaz das Periferias’, uma iniciativa que vai além do esporte. Essa competição representa a união das comunidades periféricas de Belém, promovendo não apenas a prática esportiva, mas também a integração, o espírito de equipe e a construção de uma cultura de paz. Estamos ansiosos para ver os times se unindo em torno dessa causa e fortalecendo laços comunitários. Juntos, podemos fazer a diferença e mostrar o verdadeiro poder transformador do esporte”, informou Igor Normando titular da Seac.

“Copa TerPaz das Periferias” – A competição, que ocorrerá no período de 02 de setembro a 22 de outubro, contará com a participação de 24 times, representando os bairros Canudos, Condor, Cremação, Guamá, Jurunas e Terra Firme. Cada equipe poderá inscrever até 14 integrantes, todos maiores de 18 anos. O campeonato será realizado em duas fases: a eliminatória, que ocorrerá nos seis bairros do distrito DAGUA, e a interbairro, com os times vencedores de cada bairro.

“A Seac enfatiza a importância do espírito esportivo e da disciplina durante a competição. Além disso, a segurança dos jogos será cuidadosamente monitorada, com parcerias com órgãos de segurança pública para garantir um ambiente seguro para todos os participantes”, ponderou o secretário Igor Normando.

Além dos jogos, a “Copa TerPaz” também a entrega de troféus, medalhas e prêmios para os times vencedores.

