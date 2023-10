Seac divulga edital de chamamento público para o projeto Geração Empreende+

O governo do Estado, por meio da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), em parceria com o CredCidadão, anuncia o lançamento do Edital de Chamamento Público nº 01/2023 para a seleção de candidatos interessados em participar do Projeto Geração Empreende +. Este projeto tem como principal objetivo estimular o empreendedorismo nas comunidades periféricas de Belém, oferecendo formação empreendedora e a possibilidade de acesso ao microcrédito.

O Projeto Geração Empreende + é uma iniciativa do Governo do Estado do Pará, executada pela Seac, que busca capacitar 500 candidatos em empreendedorismo. Além disso, até 500 linhas de microcrédito, no valor de R$ 2 mil, cada, serão concedidas aos candidatos cujos projetos forem considerados aptos pela Comissão de Avaliação e Seleção.

As inscrições são gratuitas e serão realizadas no site, acesse ele aqui, a partir desta quinta-feira (19) e até o próximo dia 27 de outubro, às 23h59. O cronograma completo do projeto pode ser encontrado no anexo II do Edital.

As etapas do projeto são as seguintes:

Primeira Etapa: Cursos de Formação

Nesta fase, serão formadas cinco turmas, cada uma com 100 alunos, para cursos de formação técnica. Os cursos abordarão tópicos como empreendedorismo, mercados digitais, produtização, mercados de bioeconomia e economia criativa.

Segunda Etapa: Elaboração do Projeto de Conclusão

Após a formação, os alunos serão orientados a criar um projeto de conclusão que esteja alinhado com a promoção da cidadania e um dos seguintes eixos temáticos: negócios voltados à gastronomia, negócios digitais ou negócios de impacto ambiental/social. A apresentação do projeto é um critério indispensável para a obtenção do Certificado de Conclusão do curso.

Terceira Etapa: Avaliação pela Comissão de Avaliação e Seleção

Nesta etapa, a Comissão de Avaliação e Seleção, composta por servidores da Seac, avaliará os projetos com base em critérios objetivos, como inovação, viabilidade financeira, potencial de mercado, entre outros. Até 500 projetos aptos receberão a concessão de microcrédito.

Quarta Etapa: Concessão do Microcrédito

Os candidatos cujos projetos forem considerados aptos receberão um microcrédito no valor de R$2.000,00, com taxas de juros acessíveis. O pagamento será facilitado, com um período de carência de até seis meses.

Requisitos para Participação

Para se candidatar ao Projeto Geração Empreende +, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Idade entre 18 e 35 anos.

Residência em Belém por pelo menos seis meses.

Ensino Médio completo.

Renda familiar inferior a 5 salários mínimos.

Ausência de restrições junto ao SPC, Serasa e Receita Federal.

Apresentação de um avalista com renda comprovada.

Esta é uma oportunidade única para jovens empreendedores de Belém aprimorarem suas habilidades empreendedoras e receberem apoio financeiro para concretizarem seus projetos. A Seac, juntamente com o CredCidadão, acredita que essa iniciativa será fundamental para impulsionar o desenvolvimento de negócios locais e promover a cidadania.

Para mais informações e acesso ao Edital completo, aqui.

Fonte: Agência Pará/Foto: Victor Nylander/SEAC