Seac lança ‘Geração Empreende+’, projeto de capacitação para a juventude

O Projeto Geração Empreende+ foi lançado na noite desta sexta-feira (18) na Usina da Paz Pe. Bruno Sechi, em Belém. A iniciativa é da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) e visa capacitar os participantes com os conhecimentos e habilidades necessários para abrir e gerir com êxito seus próprios empreendimentos.

O titular da Seac, Igor Normando, reforçou a importância da promoção de uma cultura empreendedora, que não apenas fomente o desenvolvimento individual, mas contribua para a expansão econômica da região. “Compreendemos que um ecossistema empreendedor sólido é fundamental para a criação de empregos, inovação e crescimento sustentável. Por meio do Geração Empreende+, o governo do Estado está investindo nos jovens e no potencial empreendedor deles, preparando-os para os desafios e oportunidades do mercado atual”, ressaltou o secretário.

Microcrédito – O projeto também oferece a oportunidade de receber microcrédito, por meio do Programa CredCidadão, do governo estadual, voltado a microempreendedores do município que estejam cadastrados como Microempreendedores Individuais (MEI) ou formais. A linha de crédito é voltada diretamente a um programa de empreendedorismo popular. Os jovens que se destacarem poderão solicitar o microcrédito, que proporciona o suporte financeiro necessário para iniciar o próprio negócio.

“O CredCidadão, comprometido com o apoio ao empreendedorismo jovem, está entusiasmado em anunciar a disponibilidade de linhas de crédito de até R$ 2 mil. Essa iniciativa visa fornecer aos participantes do projeto um impulso financeiro significativo, com taxas de juros excepcionais. Nosso objetivo é ir além do fornecimento de crédito. Almejamos uma transformação duradoura nessas vidas”, disse Braselino Assunção, diretor-geral do Programa CredCidadão.

Luiz Cláudio Lopes, 20 anos, foi ao lançamento com interesse em participar. “Pretendo criar um empreendimento na área de tecnologia. Acredito que aprender a base do negócio, como gerir e investir, ajudará no nosso crescimento no mercado de trabalho. É uma grande oportunidade, principalmente em locais periféricos, como aqui no bairro”, disse Luiz Lopes.

Para Clauber Ferreira Seixas Costa, 23 anos, o projeto pode ser uma grande oportunidade para jovens de Belém. “Um programa incrível, que ajudará pessoas com ideias, mas que atualmente carecem de recursos. Isso tem o potencial de gerar diversos cases de sucesso ao incentivar o empreendedorismo nos bairros da periferia”, acrescentou.

O coordenador de Emprego e Renda da Seac, Jorge Vaz, explicou que o programa surgiu da necessidade identificada nas Usinas da Paz de apoiar a população que enfrenta incertezas sobre o futuro. “Para abordar essa questão, lançamos um programa de empreendedorismo abrangente. Durante uma semana, os participantes mergulham em diversos cursos, abrangendo desde a elaboração de produtos até a utilização eficaz das redes sociais, como Instagram e Facebook. Ofereceremos sessões de mentoria, conduzidas por profissionais experientes do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), proporcionando orientação valiosa para o desenvolvimento de seus empreendimentos”, esclareceu o coordenador.

Serviço – A partir do dia 25 de agosto, o edital estará disponível no site da Seac (http://www.seac.pa.gov.br/), para que jovens entre 18 e 35 anos possam se inscrever.

Fonte: Agência Pará/Foto: Victor Nylander/Nucom Seac