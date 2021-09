Seac promove primeiro workshop sobre modelos de gestão para servidores do TerPaz

A Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) iniciou na tarde desta quarta-feira (08), no auditório do Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur), em Belém, o primeiro Workshop “Um Modelo de Gestão: As Boas Práticas dos Compaz de Recife/PE”, com a participação do secretário de Segurança Cidadã do Recife, Murilo Cavalcanti, e equipe. O objetivo do workshop é trocar experiências do Projeto Compaz, executado na capital de Pernambuco, com os gestores e técnicos que já trabalham e vão trabalhar no Programa Territórios pela Paz (TerPaz), do Governo do Pará, em função da iminente inauguração das Usinas da Paz do Icuí, Cabanagem e Nova União, na Região Metropolitana de Belém, e em Parauapebas, na região Sudeste.Gestores e técnicos estão sendo qualificados para o funcionamento das Usinas da Paz

“Hoje é um dia muito importante porque um dos grandes modelos inspiradores para políticas públicas de inclusão, em toda a América Latina, são os Compaz, de Pernambuco. Por isso, estamos trazendo o secretário de Segurança Cidadã de Recife, responsável pelos Compaz, para socializar as suas experiências, os alinhamentos, apontamentos, obstáculos, ou seja, tudo aquilo que eles encontraram, até poder desenhar de maneira efetiva o modelo de gestão dos Compaz. Achamos de extrema importância trazer essas experiências para a nossa equipe, uma vez que o conhecimento comparado é o que mais auxilia na construção de um desenho próprio para a conformação e a implementação de novas experiências, como é o caso das Usinas da Paz”, explicou o titular da Seac, Ricardo Balestreri.

Participaram representantes da Câmara Técnica Intersetorial do TerPaz, do Gabinete de Gestão Operacional da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e servidores da Seac. “Nós também contamos com a participação de 50 novos servidores que foram recentemente classificados no PSS (processo seletivo), para atuarem nas nossas Usinas da Paz, a fim de, com essa experiência, possam enriquecer a partir da visão de modelo de gestão do Recife”, declarou o secretário adjunto da Seac, Raimundo Santos Júnior.Murilo Cavalcanti, secretário de Segurança Cidadã de Recife, traz a experiência do Compaz para a equipe do TerPazFoto: Vinicius Santos / Nucom Seac

Modelo de Gestão – Identificado com o Projeto das Usinas da Paz, o Compaz também foi concebido com ênfase na prevenção à violência, inclusão social e fortalecimento comunitário, baseado na experiência colombiana das Bibliotecas Parques, além de outras fontes de espaços de cidadania. Atualmente, estão em funcionamento quatro unidades no Recife.

As experiências de urbanismo social são poucas no Brasil. Elas são oriundas de uma matriz, as cidades colombianas de Medellín e Bogotá, que receberam grandes interferências urbanas para enfrentar os índices alarmantes de violência e criminalidade. Dentre essas experiências, uma das mais exitosas é a de Recife, em Pernambuco, com o Compaz. Nesse sentido, o secretário Murilo Cavalcante, com sua equipe, implantou ao longo de cinco anos a política dos centros comunitários, que alcançou pleno êxito naquelas áreas, tanto que hoje servem, internacionalmente, como um dos melhores modelos.

“O nosso TerPaz, que tem características muito próprias e inovadoras na sua concepção, construída sob a ótica da cultura do Pará, está inteligentemente aberto a conhecer e se valer de todas as outras boas práticas, de todos os exemplos que dão certo, no Brasil e no mundo inteiro. Nessa linha, não poderia deixar de ter esse intercâmbio com os Compaz, agora que se aproxima a inauguração das primeiras Usinas”, disse o diretor das Usinas da Paz, coronel Marcos Lopes.Deborah Echeverria, gerente de Planejamento e Articulação da rede de Bibliotecas da PazFoto: Vinicius Santos / Nucom Seac

Rede de Bibliotecas – Durante os três dias do evento, os participantes vão conhecer diversos temas, como a implantação e gestão dos centros comunitários em Pernambuco, além de reflexões sobre os aprendizados da gestão dos Compaz. Neste primeiro dia, o tema foi sobre o funcionamento da Rede de Bibliotecas pela Paz.

“Apresentei aos participantes deste workshop como funcionam a gestão e o conceito da Rede de Bibliotecas, que fazem parte dos Compaz. Dentro dessas experiências, pudemos compartilhar como a gente chegou até aqui e quais são os princípios com que a gente trabalha”, informou Deborah Echeverria, gerente de Planejamento e Articulação da rede de Bibliotecas da Paz.

Equipe que participa do workshopFoto: Vinicius Santos / Nucom SeacPara o secretário Murilo Cavalcanti, poder compartilhar os resultados desse projeto com o Estado do Pará é muito gratificante. “Essa troca de experiências entre o Governo do Pará com a Prefeitura do Recife, na prevenção social contra o crime, é de extrema importância. O Brasil passou 40 anos errando, porque tão somente fez política de segurança com a polícia, e não se pode fazer apenas com a polícia, ainda que ela seja indispensável. É fundamental haver um eixo social de prevenção, que é o que o Programa Territórios pela Paz está fazendo no Pará. Então, estamos aqui para falar um pouco sobre os Compaz, os Centros Comunitários da Paz. O equipamento está funcionando muito bem na cidade do Recife, e aqui estamos também para ouvir os saberes de vocês nessa troca de experiências”, ressaltou o secretário.

FONTE agenciapara.com.br