Seac realiza visita técnica nas Usinas da Paz do bairro do Bengui e da Cabanagem em Belém

Equipe da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) realizou, na manhã desta quarta-feira (19), uma visita técnica em duas unidades das Usinas da Paz: a da Cabanagem e a do Bengui, na Região Metropolitana de Belém. A ação da Diretoria das UsiPaz ocorreu com o objetivo de acompanhar a evolução das obras.

“Hoje a equipe técnica da Seac pôde estar acompanhando in loco as obras das Usinas da Paz da Cabanagem e do Bengui. Ficamos muito felizes em ver que as obras dessas Usinas – que são de responsabilidade da empresa Vale em uma parceria com o Governo do Estado – estão em estágio avançado, caminhando já para as fases finais de acabamento e para posterior entrega das obras’’ ressaltou o Secretário Adjunto da Seac, Raimundo Santos Junior.

A finalização das obras das UsiPaz está sendo aguardada com ansiedade pelos moradores, como a servidora pública Isabelle Christine Rodrigues Coelho. “Acho que a usina será um refúgio para a Juventude, no sentido de ter um lugar para inventar, criar, se divertir, se ocupar, porque estamos vivendo um tempo difícil, a juventude está ociosa, e se dedicando muito as redes sociais, e os encontros presenciais ficaram de lado, e a Usina da Paz será um ponto estratégico para o nosso encontro, para as rodas de conversas e atividades colaborativa e para os idosos, será um momento para inclusão, adaptação de atividades, como hidroginástica, ritmos cursos e oficinas que também alcançarão a juventude. É um novo tempo para nós, muitos amigos estão felizes diante de tudo o que está acontecendo. Uma política pública que abraça a todos nós’’ afirmou.

O Secretário Adjunto, ressaltou também que a obra da UsiPaz da Cabanagem está um pouco mais adiantada do que a do bairro do Bengui, já que as obras foram iniciadas primeiro. “A Usina da Paz da Cabanagem que está com as obras mais avançadas, já estamos aguardando que ela seja entregue no segundo semestre de 2021. Já a do bairro do Bengui a previsão de entrega está para o final deste ano. Nós estamos acompanhando diariamente a evolução das obras, já podemos ver estruturas erguidas prédio montados, a população já pode enxergar, tendo uma previa de como vai ser esse amplo complexo comunitário de transformação social’’, disse o secretário.

Espaços – A Usina da Paz é um projeto elaborado pelo Governo do Pará e coordenado pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), em parceria com a iniciativa privada. O propósito é a construção de 10 Usinas na Região Metropolitana de Belém, e no sudeste do Estado. As obras são executadas em parceria com as empresas Vale e Hydro, que estão arcando integralmente com os custos. O governo não receberá nenhum recurso econômico, mas receberá as Usinas prontas e equipadas.

As UsiPaz terão complexos esportivos, salas de audiovisual, espaços de inclusão digital e vários serviços, como atendimento médico e odontológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, ações de segurança, atividades profissionalizantes, espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade. Também haverá espaços para cursos livres e de dança, artes marciais, musicalização e biblioteca.

Por Elizabeth Teixeira (SEAC)

Foto: Ricardo Amanajas / Seac

Fonte: Agência Pará