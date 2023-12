Seap aprimora padrão de procedimentos operacionais no sistema penal estadual

Com o objetivo de aprimorar a qualificação dos policiais penais, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), através da Escola de Administração Penitenciária (EAP), iniciou o Curso de Padronização de Procedimentos Operacionais (CPPO), na segunda-feira (4), e segue na próxima semana. O objetivo é atualizar os profissionais quanto à padronização das ações previstas no Manual de Procedimentos Operacionais, que traz as orientações, cuidados e regras para as atividades diárias dos servidores.

O CPPO será realizado primeiramente na Unidade Penitenciária de Segurança Máxima I (UPMAX I), no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, mas deverá alcançar todas as unidades penais do Pará. Quem informa é o Diretor da EAP, Paulo Cunha, que esclarece que o curso é um curso novo, adaptado do Nivelamento Operacional Padrão (NOP) e destinado para 40 servidores daquela unidade. “Era uma solicitação constante da direção da casa penal”, diz o diretor.“Trata-se de uma atualização nas instruções previstas no nosso Manual de Procedimentos. Os servidores estarão revisitando o treinamento pela qual já passaram, desde a intervenção, escolta, segurança aproximada e algemação, por exemplo”, esclarece Cunha.

Paulo Cunha destaca que a busca constante pela qualificação da Polícia Penal é uma diretriz da Seap, seguida pela EAP, com a realização de cursos para o aprimoramento dos servidores. “É por isso que a EAP não para. Buscamos a qualificação com muita técnica”, afirma.

O curso começou com a disciplina “Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Prisão e da Pena” e teve como instrutor, Cleiton Machado da Silva. A equipe da EAP foi composta pelas servidoras Silvia Siqueira e Gabriela Pereira.

O CPPO está sendo realizado no auditório do Grupo de Operações Penitenciárias (GAP), localizado na sede do Centro de Treinamento de Instruções Especializadas (CIESP) e terá duração de 15 dias. Além dos instrutores da EAP, o corpo diretivo das unidades também estarão participando das instruções, colaborando ainda mais com a qualificação dos policiais penais.

Texto de Márcio Sousa / Ascom Seap

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação