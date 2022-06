SEAP apura caso de assédio moral na penitenciária de Santarém

Um suposto caso de assédio moral ocorrido em maio deste ano, envolvendo servidores lotados no Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura (CRASHM), na comunidade de Cucurunã, em Santarém, no oeste do Pará, é alvo de uma investigação pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), por meio da sindicância nº 7008/2022-CGP/SEAP, instaurada pela Corregedoria Geral Penitenciaria.

A Seap publicou portaria esta semana no Diário Oficial do Estado (DOE), designando os servidores para conduzirem as investigações. A comissão é composta por André Silva de Oliveira, presidente, Elton Costa Ferreira e Elizabeth Malcher Vilhena, membros.

O corregedor geral penitenciário, Renato Nunes Valle, pediu rigor na apuração dos fatos narrados que envolvem servidores do CRASHM.

A Seap não informou os nomes dos envolvidos e nem os nomes das vítimas do suposto assédio.

Há relatos de várias denúncias de abusos contra membros da direção do complexo penitenciário em Santarém. Casos de assédio moral, improbidade administrativa e perseguições contra agentes prisionais são relatados por servidores.

