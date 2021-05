Seap empossa novo comandante do Cope

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria (Seap) realizou na manhã desta segunda-feira (24) a solenidade de posse do Tenente-Coronel da Polícia Militar Mauro Maués, como novo comandante do Comando de Operações Penitenciárias (Cope). A cerimônia ocorreu em frente à sede da Seap, na rua dos Tamoios, com a presença do Batalhão do Cope, o corpo diretivo da secretaria e autoridades representantes dos órgãos de segurança pública do Estado.

O secretário de Estado de Administração Penitenciária, Jarbas Vasconcelos, participou da cerimônia e destacou esse momento de transição. “O Coronel Maués assume o Cope em um momento muito importante de afirmação do sistema. Além deste, teremos dois eventos que consolidam esse projeto do Cope como uma força para operar a transição de um sistema que não existia organicamente para um sistema eficiente, moderno e que se autotutela” afirmou.

De acordo com o secretário, este ano haverá ainda dois instrumentos importantes rumo a essa caminhada de transição, que é a criação do Grupo de Ações Penitenciárias (GAP) e o novo concurso público para contratação de policiais penais. “Com isso, o Cope continuará executando suas atividades e a cada dia avançando. O Comando participará de todas as atividades como sempre participou, tanto apoiando no recrutamento do GAP, quanto no curso de formação dos novos policiais penais”, explicou Jarbas Vasconcelos.

O GAP será formado por policiais penais concursados, e que serão submetidos a um rigoroso processo de seleção e treinamento, comandado inteiramente pelo Cope. O grupo será preparado para manter o controle e defender as unidades penais em qualquer sinistro. Segundo o secretário Jarbas Vasconcelos, serão cerca de dois mil novos policiais penais.

O coronel Mauro Maués já atuava na capacitação dos servidores e a equipe de segurança pública da Seap, comentou a nova função. “Com muita satisfação assumo o comando do Cope. Essa é uma oportunidade ímpar e uma estratégia de governo. O principal motivo de ter entrado na secretaria era para colaborar com as capacitações e, ao longo desse um ano e meio venho tendo destaque, principalmente nas turmas de comportamento defensivo, que graças a Deus é um sucesso, até pela necessidade que temos hoje de resguardar a vida de policiais penais” assegurou o coronel.

O novo comandante reforçou que é uma fase de mudanças nas características do sistema prisional. “Em primeiro momento a função do Cope foi a implementação de procedimentos e a garantia do controle do cárcere. Agora seguimos para estabilizar o sistema, mantendo-o funcionando de uma forma segura, em paz e em ordem, além de ajudar primordialmente na capacitação dos servidores”, pontuou o comandante Mauro Maués, destacando ainda: “Vamos estabilizar o sistema pela paz e pela ordem. Essa é a preocupação da gestão, esse é meu entendimento, e essa é a nossa missão”.

A solenidade de posse contou a presença de autoridades do Estado, como o Delegado Geral da Polícia Civil, Walter Resende; coronel Guimarães, no ato representando o secretário de Estado de Segurança Pública (Segup), Ualame Machado; o Coronel Marcos Macedo, representando o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Hayman de Souza, entre outras autoridades.

Por Vanessa Van Rooijen (SEAP)

Fonte: Agência Pará