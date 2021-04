Seap inicia cursos profissionalizantes em seis unidades prisionais

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), iniciou na segunda-feira (26), em seis unidades da Região Metropolitana e em municípios do interior, cursos profissionalizantes para capacitar e reintegrar pessoas privadas de liberdade.

Os cursos, realizados por meio da Diretoria de Reinserção Social (DRS), são Cultivos de Plantas Ornamentais e Medicinais, no Presídio Estadual Metropolitano III (PEM III); Serigrafia, no Centro de Recuperação Regional de Salinópolis (CRRSAL); Pintura em Tecidos, no Centro de Recuperação Regional de Tomé-Açu (CRRTA); Customização de Sandálias, no Centro de Recuperação Regional de Castanhal (CRRCAST); Material Reciclado, no Centro de Recuperação Regional de Cametá (CRRCAM), e Papel e Papelão, na Central de Recaptura de Condenados (CRCO). A capacitação contempla 61 internos.

O curso Customização de Sandálias reúne nove internos, que estão aprendendo a decorar sandálias com pedrinhas e fitas. Tiago Osório, custodiado no CRRCAST, ressaltou a importância de fazer mais uma capacitação. “Estou muito feliz. Com os cursos, eu estou agregando conhecimento profissional e intelectual para minha ressocialização. Agradeço à direção da casa penal e à equipe de reinserção pelo empenho”, afirmou o interno.

Oportunidade – No Presídio Estadual Metropolitano III (PEM III), localizado em Marituba (RMB), 12 internos participam do curso Cultivos de Plantas Ornamentais e Medicinais. Eles estão aprendendo técnicas de cultivo e cuidado de plantas. André da Silva Souza, 33 anos, disse que é uma grande oportunidade fazer o curso. “Eu quero muito mudar de vida. Quero muito exercer tudo isso que estou aprendendo aqui, lá fora. Muito obrigado pela oportunidade!”, ressaltou.

O titular da Diretoria de Reinserção Social, Belchior Machado, enfatizou a importância dos cursos nas unidades. “A profissionalização das pessoas privadas de liberdade é ferramenta importantíssima de reintegração social, tendo em vista que os custodiados passam a ter melhores perspectivas de trabalho, emprego e renda”, afirmou o diretor.