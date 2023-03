Seap nomeia 700 primeiros candidatos aprovados no Concurso Público C-208

Os 700 primeiros candidatos aprovados ao cargo de Policial Penal do Concurso Público C-208, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), tiveram os nomes publicados na portaria de nomeação, publicada, nesta quarta-feira (1º), no Diário Oficial do Estado (DOE). A nomeação dos 1.893 aprovados no concurso está prevista para ocorrer de forma gradativa, até junho de 2023.

Uma das primeiras medidas relacionadas ao processo de nomeação dos aprovados foi a publicação da Portaria nº 079/2023/DGP/SEAP, na edição 35.298 do DOE, de 17 de fevereiro de 2023. O dispositivo legal prevê a escolha, por parte do nomeado, da Unidade Prisional onde pretende atuar, obedecendo à ordem de classificação final no Concurso Público.

Entre as opções de escolha das regiões para as quais foram inscritos, estão Araguaia, Baixo Amazonas, Carajás, Guajará, Guamá, Lago de Tucuruí, Marajó, Rio Caeté, Rio Capim, Tapajós, Tocantins e Xingu, que ocorrerá no período de 1º a 06 de março de 2023, que compreende no envio prévio de documentação digital e escolha da lotação on-line.

Posteriormente, de 2 a 13 de março de 2023 será realizada a perícia médica, junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD), que disponibilizará agendamento prévio para cada nomeado. Simultaneamente, a SEAP, por meio da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), receberá a documentação física (original e cópia) de todos os nomeados no prédio da Escola de Administração Penitenciária (EAP), localizado na Rua Santo Antônio, s/n, Campina. No dia 14 de março de 2023, será realizada a Cerimônia de Posse dos nomeados, na Arena Guilherme Paraense “Mangueirinho”.

Preparativos

Às vésperas de iniciar a posse dos nomeados no Concurso Público C-208, a DGP vem tratando da chegada destes novos servidores na Seap. “Todos os servidores da diretoria passaram por treinamento que envolveu orientações sobre documentação, ingresso e até mesmo a cerimônia de posse, além de receberem informações sobre o Sistema de Cadastro de Pessoal (SICAP)”, informa a Coordenadora de Recursos Humanos, Thainan Azevedo.

O Sicap é um serviço inédito entre as Secretarias de Estado e é a grande novidade presente no Portal da Seap. O analista de sistemas da diretoria, Igor Guimarães, coordenou a equipe que desenvolveu o Portal, e explica que através do SICAP o servidor poderá realizar o seu cadastro digital e criar a própria pasta funcional digital.

Igor ressalta que o SICAP foi desenvolvido para receber a documentação dos novos servidores da Seap, primeiramente dos novos Policiais Penais aprovados no Concurso Público C-208, e a documentação enviada via internet será transformada na pasta funcional digital do servidor. Posteriormente este serviço será aberto para todos os servidores que ingressarem na secretaria.

“Os servidores temporários, comissionados e efetivos, e até mesmo os estagiários poderão utilizá-lo. Vale ressaltar que quem já é servidor da SEAP futuramente também fará uma atualização cadastral, desta maneira teremos as informações destes servidores mais atualizadas possíveis”, destaca Guimarães.

O coordenador administrativo da DGP, Cleidyr Lima, salienta que o Portal DGP vai abranger todos os serviços disponibilizados aos servidores pela SEAP. Nele constam, por exemplo, as informações e serviços da Coordenadoria de Recursos Humanos referentes aos Auxílios, Benefícios, Licenças e informações sobre abertura de conta-salário, identidade funcional entre muitas outras informações.

“Teremos todas as informações necessárias ao servidor no portal e todos os servidores farão o cadastro através do sistema, permitindo um levantamento e uma atualização cadastral daqueles que atuam na SEAP”, concluiu Lima.

O diretor de gestão de pessoas, Waldilson Colins, enfatizou sobre o quanto a SEAP está preparada para o recebimento dos novos 1.983 Policiais Penais, o SICAP é só um dos exemplos, toda a Secretaria está muito preparada para recepcioná-los da melhor forma possível “Temos uma equipe muito bem preparada e acostumada com esse processo de contratação, apesar do grande quantitativo, estamos acostumados com esse tipo de rotina, faremos o possível para que esse processo ocorra da forma mais ágil e eficaz ”, concluiu o diretor da DGP.

Texto de Caroline Rocha e Márcio Souza Cruz / Ascom Seap

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom SEAP/NCS