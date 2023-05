Seap promove ação voltada à assistência biopsicossocial de servidores

Com o objetivo de garantir a prevenção e assistência na área da Saúde Mental de seus servidores, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), por meio da Coordenação de Assistência e Valorização do Servidor (CAVS), coordenada pela Diretoria de Gestão de Pessoal (DGP), iniciou uma ação de Assistência Biopsicossocial na Central de Triagem Masculino de Abaetetuba (CTMABT), na região de integração do Tocantins.

Em cumprimento à programação anual, a CAVS Itinerante também levará esse atendimento a todas as unidades penais do estado, intensificando as ações de prevenção da Saúde Mental e outros agravos de saúde. Na próxima quarta-feira (31), uma palestra abordando o tema será realizada para os servidores no auditório da sede da Secretaria.

Elainne Lobo, coordenadora da CAVS, ressalta que o trabalho de atendimento aos servidores é constante, seja nas unidades penais ou como o que ocorre na sede da Seap, onde qualquer servidor pode buscar atendimento nos consultórios disponibilizados pela Secretaria. Elainne acrescenta que além da procura espontânea, o servidor também pode ser encaminhado pela gestão de sua unidade ou setor de trabalho.

“A gente faz o acolhimento, o atendimento, os encaminhamentos também dos agravos de saúde ou quando essa demanda vem através dos atestados médicos, que a gente verifica que são dados voltados para a saúde mental, e posteriormente encaminhamos para nossa equipe psicossocial para fazer o acompanhamento”, explica a coordenadora da CAVS.

No último dia 22, a Central de Triagem Masculino de Abaetetuba (CTMAB) recebeu a visita da CAVS Itinerante, onde foram promovidas ações através da Assistência Biopsicossocial aos servidores daquela unidade. A equipe de atendimento foi composta por uma psicóloga, uma assistente social e uma enfermeira. Foi a primeira unidade a receber o atendimento voltado à saúde mental, mas as demais unidades penais também receberão a visita da CAVS Itinerante conforme a programação anual e que será estabelecida pela coordenação.

Palestra – Em continuidade ao trabalho realizado, na próxima quarta-feira (31), Elainne, que é psicóloga de formação, explica que a CAVS realizará uma palestra com a temática voltada para a saúde mental para intensificar as ações relacionadas à saúde do servidor penitenciário e dos servidores da sede da Seap. A exposição feita pelo palestrante ocorrerá no auditório da sede da Seap.

“Essa palestra é uma é uma forma de intensificar esse trabalho voltado para a saúde mental, então é a temática que vamos abordar. Eu vou apresentar os dados epidemiológicos dos agravos de saúde que recebemos aqui na CAVS e que a Secretaria apresenta. E a incidência de transtornos mentais e outros agravos de saúde dos servidores da Seap e também vamos falar sobre os transtornos mentais e de comportamentos relacionados ao trabalho”, concluiu a cordenadora.

