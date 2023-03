Seap promove aula de defesa pessoal para servidoras

Em um período em que os crimes de violência contra a mulher têm alcançado índices elevados, promover aulas de técnicas de defesa pessoal pode ser uma das alternativas de proteção à vida de muitas mulheres. Foi por esse motivo que a Seap, através da Escola de Administração Penitenciária (EAP), realizou na última sexta-feita (17), no Ginásio da Universidade Estadual do Pará (Uepa), em Belém, uma aula prática de defesa pessoal para as servidoras que atuam em setores administrativos da Secretaria.

Elisoneide Rodrigues, coordenadora de Educação em Serviços Penais da EAP, destacou que a coordenação da EAP achou importante a iniciativa, já que é responsável pela formação continuada dos servidores.

“O que a gente pensou? Um mínimo de técnicas de defesa pessoal para que elas consigam se desvencilhar de uma situação de conflito, e pelo jeito está todo mundo querendo e gostando”, disse a coordenadora.

A instrutora de defesa pessoal Débora Guerreiro comentou que a aula permitiria repassar às alunas um pouco de conhecimento e informações sobre as técnicas de defesa pessoal. “É muito importante para o público feminino a auto segurança, a auto defesa, auto estima, então, é válido que todas as mulheres que se valorizam, que se amam, venham aprender um pouquinho da arte marcial”, afirmou a instrutora.

As alunas participantes conheceram um pouco de defesa pessoal, como a técnica de origem israelense Krav Magá e a arte marcial originária da Tailândia, o Muay Thai. Elas aprenderam como se desvencilhar de golpes comuns como enforcamento, puxões de cabelo e como utilizar objetos comuns como arma para se defenderem, tais como o aparelho celular, chaves e outros objetos.

Betânia Pontes é agente penitenciária e considera muito interessante aprender técnicas de defesa pessoal, o que, segundo ela, “deixa as pessoas um pouco mais seguras”. Betânia acredita que todas as servidoras, na verdade todos os servidores, deveriam passar por esse tipo de treinamento. “Mas principalmente as servidoras, que por serem mulheres, acabam sofrendo mais agressões físicas em várias cenas do cotidiano. É muito importante que todos possam participar dessas aulas de defesa pessoal”, defende.

A agente administrativa Tatiana Ferreira também aprovou a iniciativa da EAP. “Estou fazendo aula de defesa pessoal e estou achando muito importante para a gente aprender um pouco da técnica para se defender, que hoje em dia é fundamental. Espero não precisar, mas se precisar, vou me defender”, finalizou a servidora.

Texto: Márcio Sousa/NCS Seap

Fonte: Agência Pará/Foto: Uchoa Silva/NCS seap