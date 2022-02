SEAP realiza feira de produtos produzidos por custodiados em Santa Isabel 

Nesta quinta-feira (24) Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), por meio da diretoria de Reinserção Social (DRS), realizou mais uma edição da “Feira de Oportunidades”, em Santa Izabel do Pará.

O evento tem como objetivo comercializar produtos orgânicos e de artesanato produzidos por internos do sistema Penitenciário do Pará, onde irá ocorrer na área de entrada do pórtico de Americano.

Foi realizado a venda de hortaliças, frutas e plantas ornamentais, cultivados por internos da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI), também peças em madeiras produzidas pelo projeto de mercenária da CPASI. O público pode adquiri itens de artesanato confeccionados por custodiadas da Cooperativa Social de Trabalho Arte Feminina e Empreendedora (Coostafe).

A iniciativa além de promover alimentos saudáveis aos consumidores com o valor de preço mais acessível que os de costume, a feira promove a circulação dos materias e produtos produzidos pelos internos durante os trabalhos de agricultura familiar, como forma de incentivo a mantê-los ativos e participantes nos projetos de reinserção social desenvolvidos pela secretaria.

O lucro das vendas é destinado ao Fundo do Trabalho Penitenciário (FTP), conforme a Lei 9.078, que destina esses recursos para a manutenção das unidades produtivas, continuidade das plantações e compras de insumos. A ação tem como público servidores e demais técnicos das unidades prisionais, visando promover a valorização do trabalho desenvolvido no sistema penitenciário do Pará.

Foto: Reprodução Seap