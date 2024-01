Seap recebe o ‘Selo Resgata’ por projetos de trabalho dedicados a custodiados no Pará

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) recebeu um prêmio pelo trabalho no sistema prisional do Pará, chamado “Selo Resgata”. O Selo é concedido pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), do Ministério da Justiça, e tem como objetivo incentivar, estimular e reconhecer os projetos, ações, e empresas que empregam pessoas privadas de liberdade e em cumprimento de alternativas penais e egressos do sistema prisional.

O resultado das instituições certificadas no 5º Ciclo de reconhecimento pelo Selo Resgata foi em dezembro de 2023. A iniciativa ajuda as organizações a agirem com responsabilidade social e sustentabilidade. Isso é importante para ajudar as pessoas a serem reinseridas na sociedade.

Marco Antonio Sirotheau Corrêa Rodrigues, titular da Seap Pará, reconhece o Selo Resgata como o caminho para consolidar a política de trabalho para as pessoas privadas de liberdade. “O ‘Selo Resgata’ reafirma o compromisso institucional do Governo do Estado e da Seap, e também interinstitucional com os parceiros que contratam mão de obra prisional e abraçam esse processo de ressocialização”.

Desde que o Selo Resgata foi criado em 2017, muitas organizações estão ajudando as pessoas que estão em conflito com a lei.

Belchior Machado, diretor de trabalho e produção da Seap, define essa conquista como “histórica”, já que o sistema penitenciário paraense recebe o Selo, que reconhece suas atividades e projetos de trabalho e produção, o que demonstra os avanços conquistados até aqui.

“Esse reconhecimento representa a consolidação da política de trabalho que hoje o Governo do Estado, por meio da Seap, proporciona às pessoas privadas de liberdade, além de reafirmar o compromisso com os parceiros”, comemora Machado.

O Selo é para garantir que empresas e órgãos públicos, por meio da responsabilidade social, contratem pessoas condenadas, cumprindo penas e que já passaram por prisões. Segundo o Senappen, desde o primeiro ciclo, houve aumento de 232% de instituições que receberam o selo.

No Pará, além das ações da Seap, duas empresas que trabalham com a Secretaria para contratar pessoas presas também receberam um prêmio chamado “Selo Resgata”. Eles ajudam as pessoas presas a cumprirem suas penas com trabalho. Isso é uma forma de ajudar as pessoas a se tornarem cidadãos e a terem uma boa formação profissional depois de estarem presas.

“O Selo Resgata é uma forma de reconhecer que trabalhamos duro para ajudar os internos a melhorar suas vidas. Ele também incentiva outras empresas a participarem, criando uma série de oportunidades. Quando oferecemos trabalho para nossos amigos, elas ajudam a colocá-los na sociedade de forma mais eficaz. O trabalho no sistema prisional proporciona habilidades profissionais, experiência no mercado de trabalho e possibilidade de mudança de vida”, ressalta Marco Antonio Sirotheau Corrêa Rodrigues.

Fonte: Agência Pará/Foto: Seap Divulgação