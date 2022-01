Seaster realiza atualização cadastral e mantém benefício para pessoas acometidas pela hanseníase

Em alusão ao Janeiro Roxo, campanha nacional de combate e prevenção para o tratamento precoce e enfrentamento da hanseníase, a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) realiza, durante os meses de janeiro, fevereiro e março, a atualização cadastral das pessoas que recebem o Benefício Estadual para Pessoa Acometida pela Hanseníase (Bepah), que residem em Belém e Ananindeua.Aproximadamente 1900 beneficiários recebem o auxílio no estado do Pará. Para evitar o bloqueio do benefício é necessário fazer o recadastramento anualmente. A atualização do cadastro é em cumprimento da Lei Estadual 05/90, que destina o auxílio para pessoas acometidas pela hanseníase em situação de vulnerabilidade social e incapazes para o trabalho.“O Benefício contribui de maneira significativa para a vida dos hansenianos, visto que grande parte dos beneficiários apresentam ao longo de suas vidas uma história de exclusão. A partir desta Lei, essas pessoas ganharam autonomia e conseguiram construir suas histórias de vida”, explica a gerente estadual do Bepah, Helena Gomes.De acordo com a Lei Complementar 05/90, o benefício mensal compreende um valor correspondente a 90% do menor salário atribuído ao servidor público do Pará. Em 2021 foram investidos mais de R$22 milhões para o pagamento do benefício, contemplando beneficiários de 105 municípios paraenses.”Nesse período de atualização os usuários aparecem em massa, hoje estamos contabilizando 250 atendimentos só no mês de janeiro. Após esse período, iniciamos as visitas aos beneficiários que residem no inerior do estado e tem dificuldades de locomoção”, reforço a coordenadora.Serviço: Recadastramento dos beneficiários de belém e Ananindeua acontece de 8h às 16h, no Prédio Sede da Seaster (Av. José Malcher, 1018 – Nazaré). O uso de máscaras é obrigatório.

Por Camila Santos (SEASTER)

Fonte: Agência Brasil/Foto: Divulgação