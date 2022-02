Seaster realiza cadastro e mapeamento de empregos nas UsiPaz de Belém e Ananindeua

As Usinas da Paz em Belém, na Cabanagem, e em Ananindeua, no Icuí-Guajará, funcionam de terça a sexta, das 8h às 22h, aos sábados e domingos, das 8h às 18h

Desde que foram inauguradas, as Usinas da Paz transformaram-se em espaços de inclusão e cidadania. O complexo comunitário integrado ao programa Territórios Pela Paz (TerPaz) se destaca como modelo de política pública inovador, que busca a redução da violência através da transformação social, por meio de ações integradas de secretarias estaduais e órgãos parceiros. As UsiPaz já estão presentes em dois municípios: Belém, no bairro da Cabanagem, e em Ananindeua, no bairro do Icuí-Guajará.

Nos espaços são ofertados mais de 80 serviços gratuitos, disponibilizados pelos órgãos públicos e entidades parceiras do Estado, entre eles, a Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), que compõe o prédio da Assistência com serviços de consulta e cadastro para vagas de emprego, emissão de seguro desemprego e emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital, em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine). As equipes da Seaster também realizam emissão de Certidão de Nascimento (1ª e 2ª) e Óbito (2ª via).

De outubro de 2021 a janeiro de 2022, já foram contabilizados mais de 500 atendimentos. Pelo menos 200 correspondem ao trabalho de intermediação de mão de obra. Moradora do bairro Coqueiro, Alessandra Moura, conta que está há seis anos fora do mercado de trabalho formal e ao ser atendida na UsiPaz, passou a ter mais confiança em conseguir uma vaga de emprego.

“A moça que me atendeu me passou bastante segurança. Durante o cadastramento apareceram várias áreas em que eu me enquadro, e por isso ter esse espaço é tão importante. Aqui era uma zona muito carente de serviços, agora com a usina há uma abrangência desses atendimentos e com certeza isso vai trazer desenvolvimento para a nossa região”, declarou.

Além de serviços de cidadania, são ofertadas atividades esportivas; salas de audiovisual e inclusão digital; atendimento médico e odontológico; consultoria jurídica; ações de segurança; capacitação técnica e profissionalizante; espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade.Também há espaços para cursos livres e de dança, teatro, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca.

Os atendimentos para cadastro de emprego são disponibilizados diariamente nos dois complexos. Na UsiPaz de Ananindeua os atendimento são de segunda a quarta-feira e na UsiPaz da Cabanagem realizados na quinta e sexta-feira, ambos de 8h às 14h.

O beneficiário precisa está munido de carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência, certificado escolaridade e cursos.

UsiPaz

É um complexo comunitário integrado ao programa Territórios Pela Paz (TerPaz) que já está em funcionamento no Icuí-Guajará, em Ananindeua, desde o mês de outubro do ano passado, ofertando diversas atividades, cursos e possibilidades para o público em geral. Durante três meses de funcionamento, a Unidade registrou mais de 40 mil atendimentos. Em Belém, outras 4 unidades estão em construção, nos bairros do Benguí, Guamá, Terra Firme e Jurunas. Além da capital, Marituba, Canaã dos Carajás, Parauapebas também vão receber unidades.

Os complexos funcionam de terça-feira a sexta-feira, das 8h às 22h, aos sábados e domingos, das 8h às 18h.Por Camila Santos (SEASTER)