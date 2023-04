Seaster realiza emissão de documentos para famílias atingidas pelas fortes chuvas em Ananindeua￼￼

O Governo do Estado montou uma força-tarefa para atender as famílias que moram nas áreas de influência dos igarapés Toras e Uriboca que tiveram suas residências invadidas pela água na última quarta-feira (05).

Uma equipe da Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda está inserida na ação que, a partir desta sexta-feira (07), disponibilizou atendimentos para emissão de certidão de nascimento (2ª via) e de óbito. Durante a manhã de hoje, 25 pessoas foram atendidas.

“Perdi grande parte dos meus eletrodomésticos, geladeira, bomba, além de todos os meus documentos. Só fiquei com o meu RG. Fui atendida ontem pela equipe do Corpo de Bombeiros e hoje vim aqui pra dar entrada na minha certidão e na certidão do meu filho. Através dela temos acesso a tudo, inclusive aos benefícios. Agora é aguardar e seguir com esperança”, comentou Laiane Brito, moradora do bairro de Águas lindas e vítima das fortes chuvas.

A emissão de documentos ocorre na área interna da carreta “Assistência por todo o Pará”, disponibilizada pela Seaster.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual, Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) e Polícia Militar do Pará estão envolvidas na operação.

“Nós estamos aqui na área desde ontem, quando fomos acionados pelo governador. Foram muitas famílias afetadas e a Seaster dispõe mais uma vez da sua carreta para atender a demanda de emissão de segunda via de certidões, seja de nascimento ou de óbito. Em parceria com a polícia civil, estamos também dispondo de emissão de RG. A Defesa Civil estadual, junto à municipal, segue realizando o levantamento do número de famílias atingidas e após a conclusão do relatório social também teremos como visualizar a possibilidade de concessão de benefício eventual”, destacou o diretor de renda, cidadania e combate à pobreza da Seaster, Ricardo Ganzer.

A ação segue até domingo, de 9h às 14h. A carreta está localizada nas proximidades do Centro Comunitário São Sebastião, no bairro Águas Lindas, em Ananindeua.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação