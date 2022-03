Seaster viabiliza benefício eventual para famílias atingidas por sinistros em Belém

Na manhã desta quinta-feira (3), a Secretaria de Estado Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda contemplou 19 famílias, residentes da região metropolitana, com o benefício eventual, auxílio fornecido aos cidadãos que não tem condições de arcar por conta própria com o enfrentamento de situações de vulnerabilidade, que foram vítimas de sinistros e/ou calamidade pública. A entrega das ordens bancárias referentes ao benefício ocorreu no auditório da Seaster, em Belém.

Moradora da Ilha do Mosqueiro, Francinete Moreira conta que foi vítima de um incêndio em novembro de 2021 e que, diante da perda total de bens, o auxílio contribuirá na reconstrução de sua casa. “Com o incêndio eu perdi tudo, foi muito doloroso. Quando eu soube que receberia o benefício nem acreditei. Eu já recebi o cheque do ‘Sua Casa‘ e pude comprar os materiais, agora através do benefício vou dar continuidade na obra. Veio em boa hora”, comentou.

Foto: DivulgaçãoA Seaster realiza o controle e a execução do auxílio que é pago por três meses no valor de um salário mínimo, voltado à famílias em vulnerabilidade temporária, vítimas de sinistros, calamidade pública ou situações de emergência.

O Diretor de Renda, Cidadania e Combate à Pobreza, Ricardo Ganzer, se solidarizou com as famílias e reafirmou a tarefa do Estado e da Seaster como intermédio para a concessão do benefício. “Nós lamentamos muito todo transtorno e as perdas que vocês precisaram enfrentar por conta desses sinistros, e ao mesmo tempo ficamos felizes em poder contribuir nesse processo de recomeço. A Seaster se mantém de portas abertas e à disposição da população”.

Balanço

Em 2021, o Governo do Estado, por meio da Seaster, assegurou cerca de R$ 300 mil a famílias vítimas de sinistros em Belém. Entre os meses janeiro a junho, 78 famílias foram atendidas em 10 bairros da capital paraense, sendo eles: Canudos, Cremação, Benguí, Guamá, Mangueirão, Icoaraci, Curió-Utinga, Fátima, Jurunas e Pratinha.

Foto: Divulgação“O Estado cumpre o seu papel e dá suporte aos mais fragilizados, garantindo-lhes o direito à moradia, à saúde e à assistência social. Durante o ano passado, onde tantas famílias foram acometidas pelas fortes chuvas e ventanias, o Governo do Pará se fez presente, assistindo e orientando a população, viabilizando auxílios e dando suporte diante das situações emergenciais”, reforçou o titular da Seaster, Inocencio Gasparim.

A Secretaria ainda informa que as famílias que não puderam comparecer durante a entrega serão contactadas pela diretoria responsável para o agendamento posterior. Em caso de dúvidas, poderão ligar para o número 3239-1439.

Por Camila Santos (SEASTER)