Sebastião Tapajós vai ser homenageado no Theatro da Paz hoje a noite

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa), vai homenagear no Theatro da Paz na noite desta sexta-feira (8) o paraense Sebastião Tapajós, apresentando suas peças marcantes da extensa e reverenciada obra violinista do artista que faleceu na semana passada.

Na apresentação desta sexta-feira os artistas que subirão ao palco são: Fáfa de Belém, Nilson Chaves, Igor Capela e Anderson Dourado, Vital Lima, Simone Almeida, Salomão Habib, Nego Nelson, além da talentosa Amazônia Jazz Band. O show inicia as 19h30 com transmissão ao vivo pela TV Cultura do Pará e YouTube da Secult. Antes do espetáculo a TV Cultura exibe um documentário sobre a vida e obra do violinista Sebastião Tapajós.

Foto: Jader Paes / Ag.Pará