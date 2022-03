Sebrae oferece 289 cursos online e gratuitos para quem quer empreender

Você é empreendedor ou está pensando em abrir a sua própria empresa? O Sebrae está com 289 cursos gratuitos voltados para quem já empreende e quer melhorar a empresa ou para quem está pensando em empreender. Todos os cursos são 100% gratuitos, e alguns chegam a ter 120 horas, o que é suficiente para se aprofundar e aprender muito.

Com a pandemia, os 2 últimos anos foram muito difíceis para a maioria dos empreendedores, que tiveram que lidar com uma grande crise econômica e também com os desafios do mundo virtual, já que a grande maioria das pessoas passou a fazer compras e a ter as suas demandas atendidas de forma on-line.

Algumas pessoas, infelizmente, acabaram fechando os seus negócios, enquanto outras conseguiram se adaptar e estão sobrevivendo. Porém, agora que a pandemia acalmou, é necessário sair do modo sobrevivência e aproveitar os conhecimentos adquiridos para fazer a empresa prosperar.

Vários dos cursos oferecidos pelo Sebrae, inclusive, são sobre Marketing Digital e como inovar nos negócios no ambiente virtual.

Esse é um tema que deve ser estudado por todo e qualquer empreendedor, já que, mesmo sem pandemia, o universo digital chegou para ficar. Conheça alguns dos cursos que o Sebrae está oferecendo:

Acesso a capital para Startups;

Associativismo e cooperativismo: a união faz a força;

Como anunciar em sites de vendas;

Como definir preço de vendas;

Como desenvolver produtos e modelos inovadores;

Como planejar o seu negócio;

Compras governamentais: agricultura familiar;

Contador parceiro: construindo o sucesso;

Custos para produzir no campo;

Economia criativa;

Gestão financeira;

Gestão de pessoas;

Inovação pós-pandemia;

Legislação e negócios para o audiovisual;

Marketing digital para sua empresa: primeiros passos;

Planeje suas metas e resultados;

Marketing Digital;

Aprender a empreender;

Atendimento ao cliente.

Para se cadastrar, é muito fácil. Entre no site do Sebrae, selecione o curso que você deseja fazer e clique em “Saiba Mais”. Leia atentamente todas as informações sobre o curso para garantir que esse é o certo para você.

Depois, clique em “inscreva-se”. Se você já tiver cadastro no Sebrae, basta colocar seus dados de login e senha. Caso contrário, será necessário criar um cadastro com seu CPF. Pode ficar tranquilo, pois o site do Sebrae é confiável e você não terá nenhum problema por colocar seus dados lá. Feito o login, clique em confirmar matrícula e você já poderá assistir às aulas.

As aulas podem ser feitas no seu próprio ritmo, e mesmo que o site informe uma previsão de duração de curso, você pode fazer no seu tempo, terminando mais rápido ou extrapolando aquele tempo previsto. Mais importante do que a duração do curso é você realmente absorver as informações e conseguir colocá-las em prática no seu negócio. Por isso, assista a tudo atentamente e, se necessário, assista às aulas novamente.

Fonte: por ALANA FERNANDES / editalconcursosbrasil

Foto: Reprodução Internet