Seca barriga! Aprenda a fazer suco de melancia com canela e castanha

Os sucos detox são preparados à base de frutas e vegetais com propriedades antioxidantes e diuréticas que melhoram o funcionamento do intestino, diminuem a retenção de líquidos e favorecem a perda de peso quando incluídos em um cardápio saudável e equilibrado. Além disso, também podem ajudar a fortalecer o sistema imunológico e a desintoxicar e limpar o organismo.

Esse tipo de suco é rico em água, fibras, vitaminas e minerais, sendo recomendado ingerir entre 250 e 500 mL por dia. Uma boa opção de suco detox pode ser feita com melancia, castanha de caju, canela e limão. Cada copo de 250 ml da bebida tem aproximadamente 123 calorias.

A castanha do caju regula o açúcar no sangue, pois é rica em fibras que atrasam a absorção dos açúcares, evitando picos de glicemia, além de também ajudar a diminuir a secreção de insulina. Já a canela pode ajudar a melhorar transtornos digestivos, como diarreias, gases e problemas espasmódicos, devido ao seu efeito antibacteriano, antiespasmódico e anti-inflamatório. A castanha também diminui o apetite.

A melancia é uma deliciosa fruta com muita água, rica em potássio e magnésio, o que faz dela um excelente diurético natural. Esta fruta apresenta efeitos benéficos no equilíbrio de líquidos, ajudando a prevenir a retenção de água e a promover uma pele bem hidratada e jovem. A melancia é composta por 92% de água e apenas 6% de açúcar, uma quantidade pequena incapaz de afetar os níveis de açúcar no sangue.

Aprenda a receita:

Ingredientes

1 fatia média de melancia;

Suco de 1 limão;

150 ml de água de coco;

1 colher de café de canela;

1 castanha de caju.

Modo de preparo: Bater no liquidificador todos os ingredientes, coar e beber em seguida, de preferência sem adoçar.