Seção Braille da Biblioteca Arthur Vianna promove exposição acessível a pessoas com deficiência visual

Nesta sexta-feira (19) a Fundação Cultural do Pará, receberá a exposição “A Arte Através do Toque”, que irá oferecer as pessoas de diferentes níveis de deficiência visual a oportunidade de interagir e conhecer mais sobre a cultura e a arte marajoara.

As obras ficarão expostas das 9h às 18h na Seção Braille, que fica no segundo andar da Biblioteca Pública Arthur Vianna, no Centur, em Belém, com entrada gratuita. A exposição traz 35 esculturas em formas geométricas, montadas em argila, com releitura do grafismo marajoara, arte milenar produzida pelos povos indígenas da ilha do Marajó.

A exposição oferece uma interface háptica, que possibilita sentir as respostas físicas ou virtuais ao tocar em um determinado sistema. Por meio de um microcontrolador que se comunica via bluetooth com um aplicativo em celular, os textos são reproduzidos em voz, permitindo assim que o usuário possa escutar todas as informações sobre o objeto.

A Seção Braille da Biblioteca Pública Arthur Vianna, localizada no segundo andar do prédio, é um espaço essencial para a formação cultural e educacional das pessoas com deficiência visual no Estado do Pará.

O local oferece uma variedade de recursos e serviços que permitem às pessoas cegas acessar a informação e a cultura de forma independente, por meio de empréstimo de livros e periódicos em Braille, assim como livros falados, cabine adaptada de computadores com acesso à internet e sintetizadores de voz.

Serviço:

Exposição “A Arte Através do Toque”

Data: 19/01

Local: Seção Braille, no segundo andar da Biblioteca Pública Arthur Vianna, no Centur – Av. Gentil Bittencourt, 650, em Belém

Hora: 9h às 18h

Entrada: gratuita

Foto: Divulgação