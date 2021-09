Secom promove oficina de fotojornalismo para a comunidade no Bairro do Bengui

A Secretaria De Comunicação Do Estado (Secom) está promovendo uma oficina de fotojornalismo pelo Programa Territórios Pela Paz (TerPaz), na qual terá a duração de quatros dias com uma carga horária de 16 horas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Walter Leite Caminha, no Benguí.

A proposta da oficina irar ensinar a partir da fotografia jornalística, na qual mostra, revela, denuncia, opina e expõe, registros de informação através da imagem da ação humana, em atividades sociais, culturais e artísticas, que contextualizam a realidade social e as pessoas envolvidas, construindo uma narrativa simbólica e informativa. A expectativa é promover ampliar esse debate com a comunidade local.” destacou o diretor de comunicação popular e comunitária da Secom, Fábio Oliveira.

Outros bairros serão atendidos pelo programa território pela paz, na qual também serão beneficiados com a oficina de fotojornalismo.

Foto: Divulgação/Olhar Complexo