Secom realiza oficina de Comunicação Comunitária para moradores do bairro do Jurunas

A oficina amplia conhecimentos sobre meios de comunicaçãoFoto: João Fernando / NUCOM SEACMoradores do bairro do Jurunas, em Belém, iniciaram na tarde desta segunda-feira (30) a oficina de Comunicação Comunitária promovida pela Secretaria de Comunicação do Estado (Secom), dentro do Programa Territórios Pela Paz (TerPaz). As atividades são realizadas no Centro Comunitário Paulo Roberto.

Fábio Oliveira, diretor de Comunicação Popular e Comunitária da SecomFoto: João Fernando / NUCOM SEACO objetivo é democratizar o acesso à informação e a comunicação. “Essa formação visa instrumentalizar a população. Eles terão a possibilidade de produzir conhecimento através da comunicação, e também de suas vivências, promovendo a autonomia dessas pessoas”, contou o diretor de Comunicação Popular e Comunitária da Secom, Fábio Oliveira.

A moradora Graça Monteiro, que já atua como liderança comunitária, aproveitou para ampliar seus conhecimentos. “É algo que vem enriquecer o nosso trabalho. Eu tenho mais de 30 anos como liderança comunitária, e já tive várias lutas, principalmente na questão da liberação de terra aqui do bairro. Esse crescimento não pode parar. Eu vejo hoje outras necessidades, e nós temos que renovar para que a comunidade esteja viva e atuante”, disse Graça Monteiro.

Mídias sociais – No Jurunas, o projeto prossegue até o dia 03 de setembro (sexta-feira). Quem está ministrando a oficina é a fotógrafa e arte educadora Deia Lima, selecionada pelo edital de credenciamento para profissionais de comunicação, aberto pela Secom, em julho deste ano.Carol Sales, gerente do TerPaz no JurunasFoto: João Fernando / NUCOM SEAC

“A oficina tem o objetivo de transformar a comunidade, por meio da comunicação e meios de informação. A gente vai falar sobre mídias sociais, sobre a fotografia de celular, que é uma importante ferramenta democrática para trabalhar, e estudar esse diversos caminhos da comunicação comunitária”, explicou a instrutora.

É o caso da microempreendedora Elcione Marques, que buscou meios de melhorar a relação com seus clientes. “Quero aprender mais sobre comunicação. Eu trabalho com produtos de beleza e higiene pessoal, e preciso me comunicar melhor com a comunidade, levar esses conhecimentos para o meu negócio”, informou.Deia Lima, fotógrafa e arte educadora, ministra a oficinaFoto: João Fernando / NUCOM SEAC

Reconhecimento – Joana Matos, presidente do Centro Comunitário Paulo Roberto, destacou a importância da iniciativa do Estado. “Eu acho muito gratificante o governo estar trazendo conhecimento para nossa comunidade, para que nós possamos evoluir na comunicação e como representantes da comunidade. Hoje, o governo está abrindo portas de cursos maravilhosos para dentro da nossa comunidade, para que esses moradores possam se aperfeiçoar e levar esse conhecimento a outras pessoas que não tiveram oportunidade de participar”, disse a líder comunitária.

Joana Matos, presidente do Centro Comunitário Paulo RobertoFoto: João Fernando / NUCOM SEACSegundo a gerente do TerPaz no Jurunas, Carol Sales, a oficina supre uma demanda da própria comunidade. “No Jurunas temos muitos lideranças comunitárias, lideranças estudantis, de pessoas que dialogam muito com essa questão da comunicação popular, que seja pautada no sentido de pertencimento desta comunidade. Esse curso está sendo muito bem-vindo, até porque nós temos uma carência muito grande desse tipo de serviço, e hoje poder trazer essa oficina está sendo muito gratificante”, ressaltou.

Serviço: A Secom vai ofertar, dentro do TerPaz, a Oficina de Fotojornalismo no Território do Bengui, no período de 14 a 17 de setembro, na Escola Walter Leite Caminha (Avenida Major Aviador Silva Filho, s/n), das 8 às 12 h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site www.secom.pa.gov.br.

