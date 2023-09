Secretaria da Fazenda apreende 5.200 antenas parabólicas em Dom Eliseu 

Dois caminhões-baú oriundos de Manaus, AM, com destino a São Paulo, SP, foram parados pela fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa), na unidade de controle de mercadorias em trânsito do Itinga, na rodovia BR-010, município de Dom Eliseu, no nordeste paraense, divisa do Pará com o Maranhão, no sábado (23). Os veículos foram localizados e apreendidas 5.200 antenas parabólicas transportadas sem nota fiscal. O valor da carga é de R$ 604.695,00.

“Após o início da fiscalização foram apresentadas as documentações para checagem e foi constatada a ausência de documentos fiscais da mercadoria. Foram fornecidos apenas os Conhecimentos de Transporte (CTes) e uma declaração de transporte das antenas. A declaração foi desconsiderada e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 207.130, 34, referente ao ICMS e multa. A empresa já havia sido autuada há alguns meses transportando receptores”, informou o coordenador da unidade fazendária do Itinga, Gustavo Bozola.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação