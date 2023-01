Secretaria da Fazenda apreende 66 aparelhos celulares e mais de 40 mil bebidas no Pará

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) lotados na Unidade de Controle de Mercadorias em Trânsito do Araguaia, sudeste do Estado, apreenderam, na última quinta-feira (26), 66 aparelhos celulares que seguiam dentro de num ônibus de passageiros de vindo de Goiânia para a cidade de Redenção no Pará.

“O ônibus foi abordado em fiscalização de rotina e foi localizada a carga, que estava com um dos passageiros, sem documentos fiscais”, informou o coordenador da unidade, Marcelo Dias. Os celulares foram avaliados em R$ 156 mil e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito de R$ 47mil, referente ao ICMS e multa. O imposto aguarda pagamento para liberação da carga.

Já na região do Baixo Amazonas, em Santarém, ainda na mesma data, fiscais atuantes na Unidade de Controle de Mercadorias em Trânsito do Tapajós apreenderam 24 mil unidades de conhaque, 10.200 unidades de vodca e sete mil unidades de bebida mista de cachaça com fruta sem nota fiscal. A apreensão ocorreu durante a abordagem de uma embarcação no Rio Amazonas em direção a Juruti. O valor total da bebida é de R$ 517.321,20 e foi lavrado um TAD no valor de R$ 210.470,83.

Também a unidade do Tapajós foram apreendidas 12 motos, no valor de R$ 178.080,00, que saíram de Manaus, capital do Amazonas, em direção a Santarém e cuja nota fiscal foi emitida com omissão do valor do imposto de substituição tributária. O valor do Termo de Apreensão e Depósito foi de R$28.572,48, que foi pago e a mercadoria liberada.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação