Secretaria da Fazenda (Sefa) apreende 13 carretas de refrigerantes no Baixo Amazonas

Fiscalização no Rio Amazonas, próximo a cidade de Óbidos, pela unidade de controle de mercadorias em trânsito do Tapajós da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), na segunda-feira (15), resultou na apreensão de 254.071 garrafas de refrigerante, transportadas em 13 carretas numa balsa que saiu de Manaus com destino a Santarém, no oeste estadual, e à capital paraense, Belém. O valor da carga é de R$ 438.744,04.

“Durante fiscalização no Rio Amazonas, a equipe de fiscais abordou a embarcação e constatou que os documentos fiscais que acompanhavam as mercadorias estavam sem o recolhimento de ‘substituição tributária’. Também, não informavam a inscrição estadual do contribuinte substituto tributário. Foram lavrados 13 Termos de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de Tads R$ 277.773.08, referente a imposto e multa”, informou o coordenador da unidade Tapajós, Maycon Valle Freitas.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/SEFA