Secretaria da Fazenda (Sefa) apreende 14 toneladas de fertilizantes em Dom Eliseu

Servidores da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) lotados na unidade de coordenação de mercadorias em trânsito da no Itinga, na rodovia BR-010, município de Dom Eliseu, no nordeste paraense, divisa do Pará com o Maranhão, apreenderam, na quarta-feira (27), 14 toneladas de fertilizantes quando estavam entrando no Estado, por falta de nota fiscal.

A mercadoria vinha de Taipas do Tocantins (TO), com destino a Castanhal no nordeste do Pará. O valor da mercadoria é de R$ 5.952,00.

“Após início de fiscalização foram entregues as documentações fiscais que informavam 39 toneladas de fertilizantes no caminhão. Os servidores desconfiaram do peso do veículo e o mesmo foi e enviado para a balança de pesagem. Foi verificado que a carga estava com 14 toneladas a mais sem nenhuma documentação fiscal. Foram lavrados dois Termos de Apreensão e Depósito (TAD) no valor total de R$ 6.409,00”, informou o coordenador da unidade fazendária do Itinga, Gustavo Bozola.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação