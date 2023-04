Secretaria da Fazenda (Sefa) apreende celulares e telas para celulares no Araguaia 

A fiscalização da Secretaria da Fazenda (Sefa), da Unidade de Controle de Mercadorias em Trânsito do Araguaia, na Rodovia PA-447, no Km 15, no sudeste paraense, apreendeu diversos produtos eletrônicos sem documentação fiscal, incluindo 38 celulares e 216 telas para celular, na segunda-feira (17).

De acordo com a Sefa, também havia 513 recipientes térmicos havia sem documentos fiscais. O valor das mercadorias apreendidas foi estimado em R$ 209.687,65. Os eletrônicos viajavam em um caminhão de transportadora. É a terceira apreensão de celulares em menos de 10 dias naquela região.

“Durante fiscalização de rotina realizada pela Coordenação de Conceição do Araguaia foram interceptados vários caminhões de empresas de transporte. As notas fiscais apresentadas pelos motoristas mencionavam apenas produtos de áudio e vídeo, como caixas de som, multimídias, carregadores e acessórios para celulares. Como cresceu a apreensão de eletrônicos nesta unidade fazendária, fizemos a inspeção completa das cargas e localizamos os produtos sem nota fiscal, escondidos em áreas de difícil acesso dentro dos veículos”, informou o coordenador da unidade do Araguaia, Cicinato Oliveira Júnior.

Como resultado foram emitidos seis Termos de Apreensão e Depósito (TAD) no valor total de R$ 75.799,69, referentes ao ICMS e multa. “A liberação dos produtos apreendidos está condicionada ao pagamento dos valores”, lembrou o coordenador.

Fonte: Agência Pará/Foto: AScom Sefa