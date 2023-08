Secretaria da Mulher debate papel feminino no desenvolvimento sustentável

A Secretaria de Estado da Mulher (Semu) vai promover na próxima sexta-feira (4), a partir de 09 h, a mesa-redonda intitulada “Mulheres da Amazônia: Protagonistas do Desenvolvimento Sustentável frente às Mudanças Climáticas”, que integra o evento Diálogos Amazônicos, promovido pelo Governo Federal em Belém, entre os dias 4 e 6 de agosto.

O objetivo do evento é reunir diversas organizações da sociedade civil para formular novas estratégias para a região amazônica. A programação do evento se integra à agenda da Cúpula da Amazônia, cujo propósito é incentivar a cooperação entre os países amazônicos em prol do desenvolvimento sustentável. A Cúpula terá continuidade até o dia 9 de agosto, na capital paraense.

A mesa-redonda será na sala 2 do Hangar – Centro de Convenções da Amazônia. A abertura ficará a cargo da titular da Semu, Paula Gomes, que vai destacar a importância da participação feminina na construção de um futuro mais sustentável para a Amazônia. Em seguida, em formato de talk show, representantes das secretarias da Mulher dos estados do Tocantins, Amapá e Roraima vão debater o tema “Os Desafios da Construção de Novos Valores e Garantia de Direitos para as Mulheres da Amazônia”.

Temática – A programação vai incluir temas como os “Marcos Globais para o Trabalho com Gênero e Meio Ambiente”, apresentados por Raila Alves, gerente de Projetos da ONU Mulheres, e “(In)justiça Climática no Antropoceno”, apresentado por Fernanda Sequeira, membro da Procuradoria-Geral do Estado (PGE/PA).

Outros temas abordados serão o papel da mulher na transição socioeconômica de baixo carbono, a representação feminina no Cadastro Ambiental de Imóveis Rurais e a Política de Incentivo para a Participação Feminina no Desenvolvimento Sustentável. Entre os palestrantes estarão Camila Miranda, diretora-geral do Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes, e Rodolfo Bastos, secretário adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

O evento também vai contar com a participação de Marlene Vieira, doutora em Produção Vegetal e pesquisadora do Programa Territórios Sustentáveis, que vai abordar a “Política de Incentivo para a Participação Feminina no Desenvolvimento Sustentável”, e de Diana Castro, assessora da Secretaria Adjunta de Recursos Hídricos e Clima, que compartilhará a experiência da Associação das mulheres produtoras de polpas de frutas no território de influência da Rodovia PA-279, no sudeste paraense.

A iniciativa visa proporcionar um espaço para troca de experiências e ideias, reforçando o papel das mulheres como agentes de mudança, e fortalecendo a luta contra os desafios impostos pelas mudanças climáticas globais.

O evento “Diálogos Amazônicos” atuará na busca por um futuro mais justo, igualitário e ecologicamente equilibrado para a Amazônia e suas comunidades.

