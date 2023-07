Secretária da Presidência da República visita Belém para articular evento de escuta da sociedade civil

Para detalhar o planejamento dos Diálogos Amazônicos, a secretária-executiva adjunta da Secretaria-Geral da Presidência da República, Tânia Maria de Oliveira, estará em Belém nesta terça, 18 e quarta-feira, 19, para cumprir uma série de agendas. Neste dia, ela se reunirá com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, às 16h.

Os Diálogos Amazônicos visam escutar a sociedade civil organizada na Amazônia, por meio de plenárias, com o objetivo de apontar soluções para os problemas da maior floresta tropical do mundo. O evento será realizado nos dias 4 a 6 de agosto, no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia.

Os Diálogos da Amazônia antecedem dois importantes eventos internacionais preparatórios para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30): o Fórum das Cidades Amazônicas e Cúpula da Amazônia, que serão realizados, respectivamente, nos dias 3 e 4 e 8 e 9 de agosto deste ano.

A agenda da secretária começa na manhã da terça-feira, a primeira atividade da secretária será, às 9h, na sede da Secretaria de Estado de Turismo (Setur); às 10h30 ela participa de reunião na Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) com órgãos federais.

Às 13h da quarta-feira, a secretária se reúne com movimentos sociais; às 15h, agenda com o reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Emmanuel Tourinho.

As inscrições para os Diálogos Amazônicos estão abertas e podem ser feitas no site da Secretaria-Geral da Presidência da República.



