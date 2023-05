Secretaria de Agricultura Familiar terá parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário

Criada em 2 de maio deste ano, pelo governo do Pará, a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf) contará com a parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). A garantia foi dada, na última semana, durante os três dias de visita ao Pará do ministro do MDA, Paulo Teixeira. A programação em Belém e no município de Santarém, na Região de Integração do Baixo Amazonas, contou com a participação do titular da Seaf, Cássio Alves Pereira.

Os resultados da agenda ministerial no Pará, iniciada no dia 25 e encerrada no último sábado (29), na avaliação do secretário Cássio Pereira, foram promissores. “A vinda do ministro sinaliza que os governos federal e estadual irão trabalhar juntos para o fortalecimento da agricultura familiar paraense. Em breve, o ministro deverá se encontrar com o governador Helder Barbalho para detalhar a cooperação”, anunciou o titular da Seaf.

Como parte da programação, o ministro Paulo Teixeira esteve reunido no auditório da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) em evento que contou com a participação de mais de mil assentados da reforma agrária, colonos, pequenos produtores, extrativistas e indígenas.

O ministro destacou na programação, a parceria que o MDA pretende manter com o Pará. “Estamos aqui para fortalecer a relação do MDA com o Governo do Estado/SEAF e apoiar a produção de alimentos saudáveis, o reflorestamento produtivo, um novo modelo de assistência técnica e extensão agroflorestal, a agroindustrialização e a sociobioeconomia”, declarou o ministro.

O titular da Seaf acompanhou toda a programação do ministro que incluiu, além de reunião com a nova pasta voltada aos agricultores familiares no Pará, eventos institucionais com a UFPA e Embrapa.

Cássio Pereira acompanhou, também, a visita do ministro Paulo Teixeira na área de produção de cacau onde funciona a fábrica de chocolate artesanal na Ilha do Combu de Izete Costa, mais conhecida como Dona Nena e na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, em Santarém. No Combu, a programação contou, também, com a participação do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

Missão – O decreto de publicação da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar foi publicado no último dia 02 de maio. De acordo com a publicação, é missão da pasta promover o desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar e do pequeno produtor rural e das comunidades tradicionais no Estado do Pará, visando ao bem-estar das gerações presentes e futuras.

A legislação estabelece também as funções básicas da secretaria. Entre elas, a de promover e apoiar o fortalecimento e a modernização da agricultura familiar e do pequeno produtor rural e das comunidades tradicionais e o de promover a articulação com os municípios, com vistas à municipalização das ações voltadas para o desenvolvimento da agricultura familiar e do pequeno produtor rural e das comunidades tradicionais.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação