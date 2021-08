Secretária de Cultura Úrsula Vidal sofre acidente em Santarém

A secretária de Estado de Cultura, Úrsula Vidal, sofreu um acidente no Município de Santarém, no Oeste do Pará, na quinta-feira (29), e, agora, se recupera. Como postou a titular da Secult nas redes sociais: “No segundo dia de uma tentativa de descanso, ruptura de ligamento cruzado do joelho esquerdo. Perna imobilizada, muletas..”.

O acdente se deu em Alter do Chão, uma das principais praias do Estado. De acordo com a Assessoria da Secult, Úrsula Vidal está bem e em recuperação.

Após o incidente, Úrsula Vidal se manifestou nas redes sociais:

No 2o dia de uma tentativa de descanso, ruptura de ligamento cruzado do joelho esquerdo. Perna imobilizada, muletas..



🌴 Na companhia de Bauman (a cultura no mundo líquido moderno) e Michel Löwy (o que é ecossocialismo) e da natureza, é quando a vida pede um pouco mais de calma. pic.twitter.com/VRAqCLFiwE — Ursula Vidal (@UrsulaVidalPA) July 31, 2021

Fonte: O Liberal

Eduardo Rocha