Secretaria de Educação inicia certificação de lideranças na rede estadual de ensino

Na busca de reconhecer e valorizar o plano de carreira dos servidores efetivos do magistério, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), publicou, na edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), da terça-feira (10), o edital que estabelece o processo de certificação obrigatório para desempenhar as funções de diretor e vice-diretor nas unidades escolares da rede estadual e naquelas vinculadas à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet). Estão aptos a participar todos os servidores efetivos do magistério, incluindo, também, os especialistas em educação. A etapa de inscrição terá início no próximo dia 24 de outubro.

“É unânime a relevância do diretor e do vice-diretor para as escolas. Por isso, estamos investindo fortemente na identificação, formação e certificação dos nossos profissionais que já ocupam ou que almejam a posição de gestor, que sonham em transformar as unidades escolares e principalmente em potencializar o processo de ensino-aprendizagem. Com equipes cada vez mais capacitadas podemos elevar a educação paraense e dar maiores condições e oportunidades para nossos estudantes. É fundamental que a escola seja cada vez mais um espaço de integração, estímulo e de desenvolvimento para nossos profissionais, estudantes e comunidade”, disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.

Segundo relatório que estabelece a Matriz Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar, realizado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), o sucesso de um bom trabalho escolar está relacionado especialmente à figura dos gestores escolares. Como destacado no documento, a liderança desempenha um papel significativo nas características da organização escolar, refletindo positivamente na qualidade do ensino e da aprendizagem. Como mais uma das ações de valorização dos servidores da educação paraense, a Seduc aumentou em 293% as gratificações para cargos de gestão, podendo chegar a R$ 3.200 para diretores e R$ 1.800 para vice-diretores, a partir de janeiro de 2024.

Critérios – Com seis etapas, o processo de certificação reforçará a atuação da gestão escolar e mapeará os servidores efetivos do magistério interessados em assumir a posição, vital para as escolas. A primeira fase terá início com as inscrições. Em seguida, os inscritos passarão pelos demais momentos compostos por um curso em gestão escolar de 46h; prova presencial de avaliação de competências; apresentação e defesa de um Plano de Gestão para banca examinadora especializada; consulta à comunidade escolar e entrevista com especialista. Cada passo contará, ainda, com requisitos mínimos e pontuações para seguir adiante e, por fim, conquistar a certificação, obrigatória para o desempenho das funções.

As inscrições para o processo de certificação de lideranças na rede estadual de ensino serão abertas em 24 de outubro e encerrarão em 14 de novembro. Ao final do processo, os participantes formarão o banco de gestores escolares da Secretaria de Estado de Educação do Pará. Todos os detalhes da seleção estão disponíveis no edital, na edição extra do DOE da terça-feira (10).

