Secretaria de Educação prepara ‘Aulão’ gratuito antes da primeira prova do Enem

Na reta final de preparação do ”Enem Pará”, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) realiza, nesta sexta-feira (3), na Unama BR, em Ananindeua, o terceiro ”aulão” gratuito para estudantes da rede pública, antes da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizada neste domingo (5). Os estudantes podem se inscrever gratuitamente para o ”Aulão” por meio de link, acesse aqui.

Durante as aulas, que serão realizadas de 14h às 19h, no auditório principal da Unama BR, os professores da rede estadual vão revisar conteúdos e dar as últimas dicas para as provas. Este será o terceiro aulão realizado pela Seduc em preparação aos estudantes da rede estadual, dessa vez com foco nas disciplinas de ciências humanas e linguagens. No domingo (05), os estudantes de todo o Brasil farão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, o que inclui Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), História, Geografia, Filosofia e Sociologia, e Redação.

Cursinho – As aulas gratuitas do cursinho preparatório da Seduc, o “Enem Pará 2023”, iniciaram no dia 02 de outubro, na Escola Estadual Dom Pedro II, em Belém. Mais de mil estudantes são atendidos nos turnos da tarde e noite por mais de 30 professores da rede pública que ministram as aulas de todas as disciplinas.

Fonte: Agência Pará/Foto: Eliseu Dias/Ascom Seduc