Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ) abre as inscrições para a 1° Corrida de Ananindeua 2023

O município de Ananindeua por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ) em parceria com a HD Sports Eventos, realizará a 1° corrida de Ananindeua 2023 com o objetivo de fomentar o esporte, promover a qualidade de vida, combater o sedentarismo e estimular hábitos saudáveis em Ananindeua.

Interessados em fazer parte, pode se inscrever até o dia 22 de maio ou até esgotarem a quantidade de números de inscrições. Ao todo, serão disponibilizadas 400 vagas e as inscrições poderão ser realizadas através do site: www.ticketsports.com.br

A programação contará com corridas de 5 a 10 quilômetros com largada às 6h. Cada atleta ganhará um kit contendo a camisa do evento, número de peito, chip e medalha da competição.

Vale ressaltar que o percurso será totalmente seguro para os atletas, hidratação durante todo o circuito, premiação em dinheiro para os 10 primeiros colocados, mesa de frutas pós prova, massagem para os atletas, aulão de ritmos, show artístico e muito mais.

PERCURSO

CORRIDA DE 5KM

Largada – Av. Dom Vicente Zico – Estrada da Providência – We 13 – Av. 3 Corações – Av Nonato Sanova – Chegada -Av. Dom Vicente Zico.

CORRIDA DE 10KM

Largada – Av. Dom Vicente Zico – Estrada da Providência – We15b – SN 01 – We 8b – Av. 3 Corações – Av Nonato Sanova – We 31 – SN 20 – Av. Dom Vicente Zico – We 53 – SN 21 – We 54 – Chegada: -Av. Dom Vicente Zico.

