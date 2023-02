Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) lança aplicativo para celular

A Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) lança um novo canal de atendimento. É o aplicativo Sefa Pará (App Sefa-Pa). Com ele, os serviços da Sefa ficarão à disposição na palma da mão, os usuários podem acessar as informações e serviços pelo celular, de qualquer lugar e a qualquer hora, com toda a facilidade.

A Sefa observa que é só a pessoa baixar o aplicativo App Sefa de forma gratuita na loja play store para celulares com android. Em breve, o aplicativo também estará disponível para I Phone.

Serviços disponíveis no App Sefa-Pa

Os primeiros serviços disponibilizados no App Sefa são relacionados ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA): consulta de valores, datas de pagamento, parcelamento, emissão do Documento de Arrecadação (DAE) e uma novidade: o usuário pode optar por receber, no celular, um lembrete das datas de pagamento do imposto.

“O uso do App é simples, e ele pode ser acessado imediatamente depois que é baixado no celular. É uma opção a mais que o Fisco oferece à sociedade, pois a maioria das pessoas acessa a internet pelo celular. E a equipe da Sefa está trabalhando para que em breve o App tenha outros serviços”, informa o secretário da Fazenda, René Sousa Júnior.

Acesse o aplicativo, aqui. Todos os serviços disponibilizados pela Sefa estão no Portal da secretaria, no site www.sefa.pa.gov.br. Em caso de dúvidas, telefone ou envie mensagens pelo 0800.725.5533, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 20h. A ligação é gratuita.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação